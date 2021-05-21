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Yonca Evcimik’in küvet pozu olay oldu! Sere serpe uzandı iddialı pozuyla çok konuşuldu “Yıllar size hiç uğramıyor”

Yonca Evcimik'in küvet pozu olay oldu! Ünlü şarkıcı ve oyuncu Yonca Evcimik, çok konuşulan sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. İddialı paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Yonca Evcimik, bu kez küvette verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Fit fiziğiyle dikkat çeken oyuncuya adeta yorum yağdı. Yonca Evcimik'in takipçileri, "Yıllar size hiç uğramıyor", "Gün geçtikçe gençleşiyorsun" yorumlarında bulundu. İşte Yonca Evcimik'in genç kızlara taş çıkartan o paylaşımı…

21.05.2021 02:34 - Son Güncelleme: 21.05.2021 02:34
Yonca Evcimik’in küvet pozu olay oldu! Sere serpe uzandı iddialı pozuyla çok konuşuldu “Yıllar size hiç uğramıyor”

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Yonca Evcimik, küvette verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Evcimik'in küvet emojisi ile yayınladığı fotoğraf kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yonca Evcimik’in küvet pozu olay oldu! Sere serpe uzandı iddialı pozuyla çok konuşuldu “Yıllar size hiç uğramıyor”

Yonca Evcimik'in takipçileri, "Yıllar size hiç uğramıyor", "Gün geçtikçe gençleşiyorsun" yorumlarını yaparak ünlü oyuncuya övgü yağdırdı.

Yonca Evcimik’in küvet pozu olay oldu! Sere serpe uzandı iddialı pozuyla çok konuşuldu “Yıllar size hiç uğramıyor”

Küvet pozuyla gündeme gelen Evcimik'in yaşı ise merak konusu oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, ünlü oyuncunun yaşını merak edip araştırmaya başladı. İşte başta Yonca Evcimik olmak üzere ünlü isimlerin yaşları…

Yonca Evcimik’in küvet pozu olay oldu! Sere serpe uzandı iddialı pozuyla çok konuşuldu “Yıllar size hiç uğramıyor”

Ebru Özkan - 18 Kasım 1978

Yonca Evcimik’in küvet pozu olay oldu! Sere serpe uzandı iddialı pozuyla çok konuşuldu “Yıllar size hiç uğramıyor”

Akın Akınözü - 22 Eylül 1990