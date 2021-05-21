Yonca Evcimik’in küvet pozu olay oldu! Sere serpe uzandı iddialı pozuyla çok konuşuldu “Yıllar size hiç uğramıyor”

Yonca Evcimik'in küvet pozu olay oldu! Ünlü şarkıcı ve oyuncu Yonca Evcimik, çok konuşulan sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. İddialı paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Yonca Evcimik, bu kez küvette verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Fit fiziğiyle dikkat çeken oyuncuya adeta yorum yağdı. Yonca Evcimik'in takipçileri, "Yıllar size hiç uğramıyor", "Gün geçtikçe gençleşiyorsun" yorumlarında bulundu. İşte Yonca Evcimik'in genç kızlara taş çıkartan o paylaşımı…

21.05.2021 02:34 - Son Güncelleme: 21.05.2021 02:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





