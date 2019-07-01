GaleriMagazin

Demet Şener'in eski eşi İbrahim Kutluay'dan şaşırtan hamle! Çocuklarını da alıp gitti

İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in 3 yıllık boşanma süreci geçtiğimiz Mart ayında sonuçlandı. Davanın sonuçlanmasının üzerinden 3 ay geçer geçmez kendisinden 8 yaş küçük sevgilisi Cenk Küpeli ile nikah masasına oturan Demet Şener hakkında, istenmeyen gelin iddiaları ortaya atıldı. Hatta bir iddiaya göre İbrahim Kutluay, Cenk Küpeli'nin basketbol yorumcusu babası Avni Küpeli ile nikahtan önce iletişime geçti ve aileyi uyardı. Her şeye rağmen evlenen çiçeği burnunda çift, şu sıralar evlerinde balayındalar. İbrahim Kutluay ise çocuklarını da alıp Bodrum'a tatile gitti.

01.07.2019 18:00 - Son Güncelleme: 01.07.2019 18:03
Demet Şener'in eski eşi İbrahim Kutluay'dan şaşırtan hamle! Çocuklarını da alıp gitti

21 Haziran'da evlenen Demet Şener - Cenk Küpeli ilişkisinin yankıları devam ediyor. Geçtiğimiz Mart ayında 3 yıllık boşanma davası sürecine nokta koyan Demet Şener ile İbrahim Kutluay arasında sular durulmuyor. Kutluay'ın kendisini Edwina Sponza ile aldattığını iddia eden Demet Şener, aradığı aşkı kendisinden 8 yaş küçük Cenk Küpeli'de buldu.

VİDEO İÇİN TIKLAYIN!

Demet Şener'in eski eşi İbrahim Kutluay'dan şaşırtan hamle! Çocuklarını da alıp gitti

Demet Şener ile Cenk Küpeli'nin düğününe Küpeli'nin ailesinin gelmeyişi dikkat çekti. Düğünde Demet Şener'in İbrahim Kutluay ile müşterek çocukları İrem ve Ömer Kutluay dahi bulunuyordu. İstenmeyen gelin olarak ilan edilen Demet Şener'e bir darbe de eski eşinden gelmişti. İddiaya göre Kutluay, Küpeli'nin babası Avni Küpeli'yi düğünden önce arayıp uyardı. Tüm yaşananlardan sonra İbrahim Kutluay bu kez de çocukları alıp tatile gitti.

Demet Şener'in eski eşi İbrahim Kutluay'dan şaşırtan hamle! Çocuklarını da alıp gitti

İbrahim Kutluay'ın çocuklarıyla birlikte şu sıralar tatilde olması, takipçilerinin aklında soru işareti bıraktı. Düğünde kızı İrem ve oğlu Ömer'in bulunmasından dolayı mı yoksa yeni evli çifti rahat bırakmak için mi böyle bir şey yaptı soruları dedikodu kazanını kaynattı.

Demet Şener'in eski eşi İbrahim Kutluay'dan şaşırtan hamle! Çocuklarını da alıp gitti

NELER YAŞANMIŞTI?

Eşi Cenk Küpeli'nin ailesi tarafından istenmeyen gelin ilan edilen Demet Şener'e bir darbe de eski eşi İbrahim Kutluay'dan geldi. Şener, kendisinden 8 yaş küçük Küpeli ile iki buçuk aylık aşkını 21 Haziran'da nikah masasına taşımıştı. Nikahta Küpeli Ailesi'nin tek bir ferdi bile yoktu. İddiaya göre 42 yaşındaki iki çocuklu Şener'i istemeyen anne Küpeli, sinir krizi geçirdi. Cenk Küpeli, önceki gün "Demet, ailemle tanışmadı; ama sorun yok" açıklaması yapsa da inandırıcı bulunmadı.

Demet Şener'in eski eşi İbrahim Kutluay'dan şaşırtan hamle! Çocuklarını da alıp gitti

BİR DEMET KRİZ!
Dün ise Şener'in 11 yıllık evliliğini Mart'ta bitirdiği Kutluay cephesinden yeni bir iddia patlak verdi. 2. Sayfa programının iddiasına göre Kutluay, Cenk Küpeli'nin basketbol yorumcusu babası Avni Küpeli ile nikahtan önce iletişime geçti..

Demet Şener'in eski eşi İbrahim Kutluay'dan şaşırtan hamle! Çocuklarını da alıp gitti

Kutluay'ın dostu Küpeli'ye "Ben yandım, oğlun yanmasın" dediği öne sürüldü.

Demet Şener'in eski eşi İbrahim Kutluay'dan şaşırtan hamle! Çocuklarını da alıp gitti

Jet hızıyla nikah masasına oturan ikilinin evliliğine Küpeli Ailesi'nden veto geldiği konuşuluyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın bir kez daha ayrıldı! Duygu Sarışın kimdir?
Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın bir kez daha ayrıldı! Duygu Sarışın kimdir?