Demet Şener'in eski eşi İbrahim Kutluay'dan şaşırtan hamle! Çocuklarını da alıp gitti
İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in 3 yıllık boşanma süreci geçtiğimiz Mart ayında sonuçlandı. Davanın sonuçlanmasının üzerinden 3 ay geçer geçmez kendisinden 8 yaş küçük sevgilisi Cenk Küpeli ile nikah masasına oturan Demet Şener hakkında, istenmeyen gelin iddiaları ortaya atıldı. Hatta bir iddiaya göre İbrahim Kutluay, Cenk Küpeli'nin basketbol yorumcusu babası Avni Küpeli ile nikahtan önce iletişime geçti ve aileyi uyardı. Her şeye rağmen evlenen çiçeği burnunda çift, şu sıralar evlerinde balayındalar. İbrahim Kutluay ise çocuklarını da alıp Bodrum'a tatile gitti.
21 Haziran'da evlenen Demet Şener - Cenk Küpeli ilişkisinin yankıları devam ediyor. Geçtiğimiz Mart ayında 3 yıllık boşanma davası sürecine nokta koyan Demet Şener ile İbrahim Kutluay arasında sular durulmuyor. Kutluay'ın kendisini Edwina Sponza ile aldattığını iddia eden Demet Şener, aradığı aşkı kendisinden 8 yaş küçük Cenk Küpeli'de buldu.
Demet Şener ile Cenk Küpeli'nin düğününe Küpeli'nin ailesinin gelmeyişi dikkat çekti. Düğünde Demet Şener'in İbrahim Kutluay ile müşterek çocukları İrem ve Ömer Kutluay dahi bulunuyordu. İstenmeyen gelin olarak ilan edilen Demet Şener'e bir darbe de eski eşinden gelmişti. İddiaya göre Kutluay, Küpeli'nin babası Avni Küpeli'yi düğünden önce arayıp uyardı. Tüm yaşananlardan sonra İbrahim Kutluay bu kez de çocukları alıp tatile gitti.
NELER YAŞANMIŞTI?
Eşi Cenk Küpeli'nin ailesi tarafından istenmeyen gelin ilan edilen Demet Şener'e bir darbe de eski eşi İbrahim Kutluay'dan geldi. Şener, kendisinden 8 yaş küçük Küpeli ile iki buçuk aylık aşkını 21 Haziran'da nikah masasına taşımıştı. Nikahta Küpeli Ailesi'nin tek bir ferdi bile yoktu. İddiaya göre 42 yaşındaki iki çocuklu Şener'i istemeyen anne Küpeli, sinir krizi geçirdi. Cenk Küpeli, önceki gün "Demet, ailemle tanışmadı; ama sorun yok" açıklaması yapsa da inandırıcı bulunmadı.