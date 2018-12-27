Demet Şener'in duygusal paylaşımı: 15 gün olmuş anne olalı! Demet Şener kimdir?
Demet Şener, 15 yıl öncesine ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. 2005 yılında evlendiği ve 11 yıl sonra olaylı bir şekilde evliliğini sonlandırdığı milli basketbolcu İbrahim Kutluay'dan İrem ve Ömer adında iki çocuğu olan Demet Şener, ilk göz ağrısı kızı İrem'in 15 günlük halini sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafına ve altına yazdığı yoruma binlerce beğeni yağdı. İbrahim Kutluay'dan boşanan Demet Şener kimdir?
27 Aralık 2018 Perşembe, 09:35:10 Güncelleme: 09:38:36
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