Demet Şener'in duygusal paylaşımı: 15 gün olmuş anne olalı! Demet Şener kimdir?

1994 yılında başladığı mankenlik hayatında, 1995 yılında kazandığı güzellik yarışması ile adını duyurup teklifler almaya başlayan Şener, "Vip Suare" ve "Şans Direksyonu" adlı televizyon programları ile, "Bir Demet Tiyatro" ve "Böyle mi Olacaktı" adlı dizilerde yer aldı.



