Demet Şener'in duygusal paylaşımı: 15 gün olmuş anne olalı! Demet Şener kimdir?

Demet Şener, 15 yıl öncesine ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. 2005 yılında evlendiği ve 11 yıl sonra olaylı bir şekilde evliliğini sonlandırdığı milli basketbolcu İbrahim Kutluay'dan İrem ve Ömer adında iki çocuğu olan Demet Şener, ilk göz ağrısı kızı İrem'in 15 günlük halini sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafına ve altına yazdığı yoruma binlerce beğeni yağdı. İbrahim Kutluay'dan boşanan Demet Şener kimdir?

27 Aralık 2018 Perşembe, 09:35:10 Güncelleme: 09:38:36
Demet Şener'in duygusal paylaşımı: 15 gün olmuş anne olalı! Demet Şener kimdir?

Ünlü manken Demet Şener, 15 yıl öncesine ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Demet Şener'in duygusal paylaşımı: 15 gün olmuş anne olalı! Demet Şener kimdir?

"15 GÜN OLMUŞ ANNE OLALI"

Kızı İrem'i kucağına aldığı döneme ait bir fotoğrafını yayınlayan Şener altına, 'Günaydın 'tbt' İrem'im kucağımda 15 gün olmuş anne olalı... Ne çabuk geçiyor yıllar. Allah tüm çocuklarımıza sağlık, huzur, mutluluk versin.' notunu yazdı.

Demet Şener'in duygusal paylaşımı: 15 gün olmuş anne olalı! Demet Şener kimdir?

Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa, çok sayıda da yorum yapıldı.

Demet Şener'in duygusal paylaşımı: 15 gün olmuş anne olalı! Demet Şener kimdir?

DEMET ŞENER KİMDİR?

11 Nisan 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi Naime Şener, babası Fikret Şener'dir. Ercüment ve Enis adlarında iki abisi vardır. Nişantaşı Kız Lisesini bitirmiştir.

Demet Şener'in duygusal paylaşımı: 15 gün olmuş anne olalı! Demet Şener kimdir?

1994 yılında başladığı mankenlik hayatında, 1995 yılında kazandığı güzellik yarışması ile adını duyurup teklifler almaya başlayan Şener, "Vip Suare" ve "Şans Direksyonu" adlı televizyon programları ile, "Bir Demet Tiyatro" ve "Böyle mi Olacaktı" adlı dizilerde yer aldı.

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