Buse Varol ile evlenen Alişan'ın gerçek ismi sizi çok şaşırtacak (Ünlülerin gerçek isimleri)

Bazı ünlü isimler kariyerlerine ilk atıldığında, ya komple ismini değiştirip sahne ismini almayı tercih etti ya da orjinal isimlerini kısaltmayı. Ne olursa olsun onların isimleri bizim bildiğimizden çok daha farklı. Özellikle Buse Varol ile yaptığı evlilikle adından çok söz ettiren Alişan aslında bambaşka biri. Peki ünlülerin gerçek isimlerini biliyor musunuz?

27 Aralık 2018 Perşembe, 09:33:22 Güncelleme: 10:00:07
Buse Varol ile evlenen Alişan'ın gerçek ismi sizi çok şaşırtacak (Ünlülerin gerçek isimleri)

Onların isimleri sizin bildiğinizden çok farklı. Magazin dünyasının ünlü 'isimlerinin' aslında 'isimleri' bambaşka. Kariyerlerine ilk atıldıklarında kimileri komple sahne ismini aldı kimileri ise kısaltmasını kullandı. İşte ünlülerin gerçek isimler.

SEDA SAYAN

Aysel Gülaçar

Buse Varol ile evlenen Alişan'ın gerçek ismi sizi çok şaşırtacak (Ünlülerin gerçek isimleri)

ZARA

Neşe Ulus

Buse Varol ile evlenen Alişan'ın gerçek ismi sizi çok şaşırtacak (Ünlülerin gerçek isimleri)

BURCU ESMERSOY

Kamile Burcu Esmersoy

Buse Varol ile evlenen Alişan'ın gerçek ismi sizi çok şaşırtacak (Ünlülerin gerçek isimleri)

TEOMAN

Fazlı Teoman Yakupoğlu

Buse Varol ile evlenen Alişan'ın gerçek ismi sizi çok şaşırtacak (Ünlülerin gerçek isimleri)

SEZEN AKSU

Fatma Sezen Yıldırım

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Kate Middleton ile Meghan Markle Noel kutlaması için yan yana geldiler
Kate Middleton ile Meghan Markle Noel kutlaması için yan yana geldiler