Buse Varol ile evlenen Alişan'ın gerçek ismi sizi çok şaşırtacak (Ünlülerin gerçek isimleri)
Bazı ünlü isimler kariyerlerine ilk atıldığında, ya komple ismini değiştirip sahne ismini almayı tercih etti ya da orjinal isimlerini kısaltmayı. Ne olursa olsun onların isimleri bizim bildiğimizden çok daha farklı. Özellikle Buse Varol ile yaptığı evlilikle adından çok söz ettiren Alişan aslında bambaşka biri. Peki ünlülerin gerçek isimlerini biliyor musunuz?
27 Aralık 2018 Perşembe, 09:33:22 Güncelleme: 10:00:07
DİĞER GALERİLER