Buse Varol ile evlenen Alişan'ın gerçek ismi sizi çok şaşırtacak (Ünlülerin gerçek isimleri)

Onların isimleri sizin bildiğinizden çok farklı. Magazin dünyasının ünlü 'isimlerinin' aslında 'isimleri' bambaşka. Kariyerlerine ilk atıldıklarında kimileri komple sahne ismini aldı kimileri ise kısaltmasını kullandı. İşte ünlülerin gerçek isimler.

SEDA SAYAN

Aysel Gülaçar