Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın kızları İrem şaşkına çevirdi! Görenler 'yok artık' dedi

İrem'in son hali şaşkına çevirdi... Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın büyük çocukları İrem Kutluay sosyal medyanın gündemine geldi. Gösteri dünyasının ünlü isimlerinin kendileri kadar çocukları da merak konusu oluyor. Sinema, televizyon, müzik ve sahne camiasındaki bazı ünlülerin çocukları en az onlar kadar ünlüyken bazıları ise gözlerden uzak yaşıyor. Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın kızları İrem de kameralardan uzak tutulmaya çalışılsa da sevenleri tarafından oldukça merak ediliyor. İşte İrem Kutluay'ın görenleri şaşırtan son fotoğrafı ve ünlü isimlerin bilinen ve bilinmeyen çocukları...

23.09.2019 20:41 - Son Güncelleme: 23.09.2019 20:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





