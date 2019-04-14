Demet Şener ile sevgilisi Cenk Küpeli'den şok hamle! Çiçeği burnunda çift hakkında gözden kaçmayan detay!
Demet Şener, eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile sıkıntılı geçen boşanma sürecinin ardından aradığı aşkı yine eski bir basketbolcuda buldu. 42 yaşındaki eski manken Demet Şener, geçtiğimiz haftalarda Cenk Küpeli ile el ele ortaya çıkan fotoğrafından sonra bir kanalda yayınlanan magazin programına telefonla bağlanarak aşkını ilan etmişti. Demet Şener ile sevgilisi Cenk Küpeli, geçtiğimiz akşam Etiler'de bir mekanda yemek yerken görüntülendi. Mekan çıkışında Demet Şener'in parmağındaki tektaş gözlerden kaçmadı.
14.04.2019 11:19
- Son Güncelleme: 14.04.2019 11:48
DEMET ŞENER İLE CENK KÜPELİ EVLENİYOR MU?
Demet Şener, eski eşi İbrahim Kutluay'ı çabuk mu unuttu yoksa misilleme mi yapıyor? İşte son günlerin en çok akılları karıştıran sorusu... Demet Şener, geçtiğimiz gün yeni sevgilisi Cenk Küpeli ile Etiler'de yemekteydi. 13 senelik eşinden geçtiğimiz ay boşanan Demet Şener yeni sevgilisi Küpeli'nin elini bir an olsun bırakmadı. Şener'in parmağında bulunan tektaş ise dikkatlerden kaçmadı. Çiçeği burnunda aşıklar, gazetecilerin sorularına " İyi günler arkadaşlar teşekkür ederiz" şeklinde cevap verdi.
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