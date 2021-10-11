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Haberler Magazin Demet Özdemir'in siyah mini elbiseli pozlarını görenler hayran kaldı beğeni üstüne beğeni yağdı! Sevgilisi Oğuzhan Koç da boş durmadı

Demet Özdemir'in siyah mini elbiseli pozlarını görenler hayran kaldı beğeni üstüne beğeni yağdı! Sevgilisi Oğuzhan Koç da boş durmadı

Demet Özdemir'in siyah mini elbiseli pozlarını görenler hayran kaldı beğeni üstüne beğeni yağdı! Sevgilisi Oğuzhan Koç da boş durmadı, yorum o karelere yapmadan geçmedi. Geçtiğimiz haftalarda mavi minisiyle takipçilerinin karşısına çıkan 29 yaşındaki Demet, tekne pozlarıyla gündeme geldi. 2021'in ilk aşk bombasını patlatan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ilk başlarda aşklarını saklamayı tercih etseler de, kaçış çoktan bitti. Sonrasında aşklarını ilan eden çift son olarak tatil fotoğraflarıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Demet'in siyah mini elbiseli tekne pozlarına yorum ve beğeni yağdı, Oğuzhan Koç da yorum yapanlar arasında yerini aldı.

11.10.2021 16:16 - Son Güncelleme: 11.10.2021 16:16
Demet Özdemir’in siyah mini elbiseli pozlarını görenler hayran kaldı beğeni üstüne beğeni yağdı! Sevgilisi Oğuzhan Koç da boş durmadı

Demet Özdemir'in siyah mini elbiseli pozlarını görenler hayran kaldı beğeni üstüne beğeni yağdı! Sevgilisi Oğuzhan Koç da boş durmadı, yorum yaptı.

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Demet Özdemir’in siyah mini elbiseli pozlarını görenler hayran kaldı beğeni üstüne beğeni yağdı! Sevgilisi Oğuzhan Koç da boş durmadı

Demet Özdemir, oyunculuğuyla birlikte özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.

Demet Özdemir’in siyah mini elbiseli pozlarını görenler hayran kaldı beğeni üstüne beğeni yağdı! Sevgilisi Oğuzhan Koç da boş durmadı

Şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan Demet Özdemir magazin gündeminden düşmüyor.

Demet Özdemir’in siyah mini elbiseli pozlarını görenler hayran kaldı beğeni üstüne beğeni yağdı! Sevgilisi Oğuzhan Koç da boş durmadı

Sosyal medyayı aktif kullanan Demet'in her paylaşımı ayrı bir konuşuluyor.

Demet Özdemir’in siyah mini elbiseli pozlarını görenler hayran kaldı beğeni üstüne beğeni yağdı! Sevgilisi Oğuzhan Koç da boş durmadı

Siyah mini elbisesi ile verdiği bu pozlarla sosyal medya gündeminde yerini alan Demet'e yorum yapanlar arasında sevgilisi Oğuzhan Koç da yer aldı.

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