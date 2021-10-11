Demet Özdemir'in siyah mini elbiseli pozlarını görenler hayran kaldı beğeni üstüne beğeni yağdı! Sevgilisi Oğuzhan Koç da boş durmadı
Demet Özdemir'in siyah mini elbiseli pozlarını görenler hayran kaldı beğeni üstüne beğeni yağdı! Sevgilisi Oğuzhan Koç da boş durmadı, yorum o karelere yapmadan geçmedi. Geçtiğimiz haftalarda mavi minisiyle takipçilerinin karşısına çıkan 29 yaşındaki Demet, tekne pozlarıyla gündeme geldi. 2021'in ilk aşk bombasını patlatan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ilk başlarda aşklarını saklamayı tercih etseler de, kaçış çoktan bitti. Sonrasında aşklarını ilan eden çift son olarak tatil fotoğraflarıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Demet'in siyah mini elbiseli tekne pozlarına yorum ve beğeni yağdı, Oğuzhan Koç da yorum yapanlar arasında yerini aldı.
11.10.2021 16:16
- Son Güncelleme: 11.10.2021 16:16