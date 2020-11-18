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Demet Özdemir'in kardeşlerini görenler şaştı kaldı! İlk başta uzaktan yakından alakaları yok ama...

28 yaşındaki oyuncu Demet Özdemir son dönemde gerek rol aldığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle, gerek sevgilileriyle, özellikle de sosyal medyada geçirdiği estetik operasyonlarla gündemden düşmüyor. 1992 yılında Kocaeli'nde doğan Demet Özdemir hakkında araştırma yapanlar ablası Derya ve ağabeyi Volkan Özdemir'le karşılaşınca gözlerine inanamadı. Kardeşler neredeyse birbirlerininden tamamen ayrı. İşte başta Demet Özdemir olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

18.11.2020 11:30 - Son Güncelleme: 18.11.2020 11:30
Demet Özdemir'in kardeşlerini görenler şaştı kaldı! İlk başta uzaktan yakından alakaları yok ama...

İşte başta Demet Özdemir olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

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Demet Özdemir'in kardeşlerini görenler şaştı kaldı! İlk başta uzaktan yakından alakaları yok ama...

KEREM BURSİN VE KARDEŞİ MELİS

Demet Özdemir'in kardeşlerini görenler şaştı kaldı! İlk başta uzaktan yakından alakaları yok ama...
Demet Özdemir'in kardeşlerini görenler şaştı kaldı! İlk başta uzaktan yakından alakaları yok ama...
Demet Özdemir'in kardeşlerini görenler şaştı kaldı! İlk başta uzaktan yakından alakaları yok ama...
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