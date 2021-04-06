Demet Özdemir'in kardeşleri Volkan ve Derya yüzünü gösterdi 3 kardeş ancak bu kadar benzemez! Sanki aralarında hiç bağ yok

Son dönemde gerek aşk hayatı gerekse yer aldığı projelerle konuşuluyor Demet Özdemir. Yakın arkaşı Yağmur Tanrısevsin'in eski sevgilisi Oğuzhan Koç'la aşk yaşadığı ortaya çıkan Demet Özdemir 'Yeni yılın ilk aşk bombası yazarsınız artık' sözleriyle kendini manşetini de atmıştı. Şu sıralar Doğduğun Ev Kaderindir adlı dizide rol alan 28 yaşındaki oyuncu, Instagram'daki paylaşımlarıyla da tüm dikkatleri üzerine topluyor. Sık sık paylaşım yapan Demet Özdemir ağabeyi ve ablasıyla paylaşım yaptı olanlar oldu. Kardeşleri kimse bir türlü birbirine benzetemedi. Hal böyle olunca Demet Özdemir'in fotoğrafına yorum yapan yapana. Bakalım siz benzetebilecek misiniz. İşte başta Demet Özdemir olmak üzere ünlülerin kardeşleri.