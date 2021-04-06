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Demet Özdemir'in kardeşleri Volkan ve Derya yüzünü gösterdi 3 kardeş ancak bu kadar benzemez! Sanki aralarında hiç bağ yok

Son dönemde gerek aşk hayatı gerekse yer aldığı projelerle konuşuluyor Demet Özdemir. Yakın arkaşı Yağmur Tanrısevsin'in eski sevgilisi Oğuzhan Koç'la aşk yaşadığı ortaya çıkan Demet Özdemir 'Yeni yılın ilk aşk bombası yazarsınız artık' sözleriyle kendini manşetini de atmıştı. Şu sıralar Doğduğun Ev Kaderindir adlı dizide rol alan 28 yaşındaki oyuncu, Instagram'daki paylaşımlarıyla da tüm dikkatleri üzerine topluyor. Sık sık paylaşım yapan Demet Özdemir ağabeyi ve ablasıyla paylaşım yaptı olanlar oldu. Kardeşleri kimse bir türlü birbirine benzetemedi. Hal böyle olunca Demet Özdemir'in fotoğrafına yorum yapan yapana. Bakalım siz benzetebilecek misiniz. İşte başta Demet Özdemir olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

06.04.2021 14:37 - Son Güncelleme: 06.04.2021 14:37
Demet Özdemir'in kardeşleri Volkan ve Derya yüzünü gösterdi 3 kardeş ancak bu kadar benzemez! Sanki aralarında hiç bağ yok

28 yaşındaki Demet Özdemir'in son yılların adından en çok söz ettiren isimlerinden biri. Son olarak Doğduğun Ev Kaderindir adlı dizide Zeynep karakterine hayat veren Demet Özdemir sosyal medya paylaşımlarıyla da magazin gündeminde kendine yer edinmeyi ihmal etmiyor.

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Demet Özdemir'in kardeşleri Volkan ve Derya yüzünü gösterdi 3 kardeş ancak bu kadar benzemez! Sanki aralarında hiç bağ yok

Demet Özdemir önceki gün kardeşleri Derya ve Volkan'ın fotoğrafları sosyal medyayı salladı. Kardeşleri birbirilerine benzetemeyen sosyal medya kullanıcıları yorumlara üşüştü. İşte başta Demet Özdemir olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

Demet Özdemir'in kardeşleri Volkan ve Derya yüzünü gösterdi 3 kardeş ancak bu kadar benzemez! Sanki aralarında hiç bağ yok

ÖZGE YAĞIZ VE KARDEŞİ EZGİ

Demet Özdemir'in kardeşleri Volkan ve Derya yüzünü gösterdi 3 kardeş ancak bu kadar benzemez! Sanki aralarında hiç bağ yok
Demet Özdemir'in kardeşleri Volkan ve Derya yüzünü gösterdi 3 kardeş ancak bu kadar benzemez! Sanki aralarında hiç bağ yok