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Demet Özdemir'in estetiksiz hali dillere düştü! Kendine neler yaptın Demet! Önce makyajsız fotoğraf paylaştı sonra da...

Demet Özdemir, son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri. 28 yaşındaki oyuncu dizisi, sosyal medya paylaşımları ve sık sık aşk iddialarıyla çok konuşuluyor. Can Yaman'la birlikteliğini sonlandırdıktan sonra pek çok kişiyle adı anılan Demet Özdemir sonunda aşkı Oğuzhan Koç'ta buldu. Sık sık Instagram'ın paylaşımlar yapan Demet Özdemir önceki gün makyajsız fotoğrafını paylaştı. Demet Özdemir'in paylaştığı bu fotoğraf altında kısa sürede estetik yorumları gecikmedi. Bir takım estetik operasyonlar geçiren ve günümüzdeki haline kavuşan Demet Özdemir'in değişimi takdire şayan. İşte başta Demet Özdemir olmak üzere ünlülerin estetikle gelen değişimleri.

12.02.2021 12:53 - Son Güncelleme: 12.02.2021 13:50
Demet Özdemir'in estetiksiz hali dillere düştü! Kendine neler yaptın Demet! Önce makyajsız fotoğraf paylaştı sonra da...

Yeni yılın en büyük aşk bombası geçen haftalarda patladı. Oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, sürpriz bir aşka yelken açtı. Birlikteliklerini yalanlamayan ünlü çift, aşklarını sosyal medyadan da paylaşarak ele güne ilan etti.

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Demet Özdemir'in estetiksiz hali dillere düştü! Kendine neler yaptın Demet! Önce makyajsız fotoğraf paylaştı sonra da...

Özellikle Instagram hesabını aktif olarak kullanan Demet Özdemir, sevgilisiyle paylaşımlarının yanı sıra cesur karelerini de takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Demet Özdemir'in estetiksiz hali dillere düştü! Kendine neler yaptın Demet! Önce makyajsız fotoğraf paylaştı sonra da...

Güzel oyuncu son olarak sıfır makyaj halini yayınladı. Özdemir'in bu pozuna kısa sürede yüz binlerce beğeni geldi. Tabi altına hemen estetik yorumları da gecikmedi. 28 yaşındaki güzel oyuncu estetik operasyonlarla güzelliğine güzellik katmış. İşte başta Demet Özdemir olmak üzere ünlülerin estetikler gelen değişimleri.

Demet Özdemir'in estetiksiz hali dillere düştü! Kendine neler yaptın Demet! Önce makyajsız fotoğraf paylaştı sonra da...

Şeyma Subaşı

Demet Özdemir'in estetiksiz hali dillere düştü! Kendine neler yaptın Demet! Önce makyajsız fotoğraf paylaştı sonra da...

Serenay Sarıkaya