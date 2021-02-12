Demet Özdemir'in estetiksiz hali dillere düştü! Kendine neler yaptın Demet! Önce makyajsız fotoğraf paylaştı sonra da...
Demet Özdemir, son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri. 28 yaşındaki oyuncu dizisi, sosyal medya paylaşımları ve sık sık aşk iddialarıyla çok konuşuluyor. Can Yaman'la birlikteliğini sonlandırdıktan sonra pek çok kişiyle adı anılan Demet Özdemir sonunda aşkı Oğuzhan Koç'ta buldu. Sık sık Instagram'ın paylaşımlar yapan Demet Özdemir önceki gün makyajsız fotoğrafını paylaştı. Demet Özdemir'in paylaştığı bu fotoğraf altında kısa sürede estetik yorumları gecikmedi. Bir takım estetik operasyonlar geçiren ve günümüzdeki haline kavuşan Demet Özdemir'in değişimi takdire şayan. İşte başta Demet Özdemir olmak üzere ünlülerin estetikle gelen değişimleri.
Güzel oyuncu son olarak sıfır makyaj halini yayınladı. Özdemir'in bu pozuna kısa sürede yüz binlerce beğeni geldi. Tabi altına hemen estetik yorumları da gecikmedi. 28 yaşındaki güzel oyuncu estetik operasyonlarla güzelliğine güzellik katmış. İşte başta Demet Özdemir olmak üzere ünlülerin estetikler gelen değişimleri.