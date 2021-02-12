Demet Özdemir'in estetiksiz hali dillere düştü! Kendine neler yaptın Demet! Önce makyajsız fotoğraf paylaştı sonra da...

Demet Özdemir, son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri. 28 yaşındaki oyuncu dizisi, sosyal medya paylaşımları ve sık sık aşk iddialarıyla çok konuşuluyor. Can Yaman'la birlikteliğini sonlandırdıktan sonra pek çok kişiyle adı anılan Demet Özdemir sonunda aşkı Oğuzhan Koç'ta buldu. Sık sık Instagram'ın paylaşımlar yapan Demet Özdemir önceki gün makyajsız fotoğrafını paylaştı. Demet Özdemir'in paylaştığı bu fotoğraf altında kısa sürede estetik yorumları gecikmedi. Bir takım estetik operasyonlar geçiren ve günümüzdeki haline kavuşan Demet Özdemir'in değişimi takdire şayan. İşte başta Demet Özdemir olmak üzere ünlülerin estetikle gelen değişimleri.

12.02.2021 12:53 - Son Güncelleme: 12.02.2021 13:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





