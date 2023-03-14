Demet Özdemir'in eşi Oğuzhan Koç da estetik furyasına katıldı! Daha sert görünmek için yaptırdı ortalık yıkıldı: "Nihat Doğan'a benzemiş"

Demet Özdemir, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Oğuzhan Koç'un evlilik teklifine "evet" demişti. Ünlü çift geçtiğimiz Haziran ayında sade bir tören ile nişanlanmıştı. Çift 29 Ağustos'ta da şaşalı bir düğünle evlenmişti.