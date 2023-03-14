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Haberler Magazin Demet Özdemir'in eşi Oğuzhan Koç da estetik furyasına katıldı! Daha sert görünmek için yaptırdı ortalık yıkıldı: "Nihat Doğan'a benzemiş"

Demet Özdemir'in eşi Oğuzhan Koç da estetik furyasına katıldı! Daha sert görünmek için yaptırdı ortalık yıkıldı: "Nihat Doğan'a benzemiş"

Demet Özdemir'in eşi Oğuzhan Koç da estetik furyasına katıldı! Daha sert görünmek için yaptırdı ortalık yıkıldı. 2021 yılının başlarında aşk yaşamaya başlayan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, 1 yıllık birlikteliğini Ağustos 2023'de evlilikle taçlandırdı. Ünlü çift bomba bir idiayla gündeme geldi. Daha önce de eşi istediği için estetik yaptırdı iddiasıyla adından söz ettiren Oğuzhan Koç'un bir kez daha estetik yaptırdığı iddia edildi. İddianın nedeni ise Oğuzhan Koç'un son halindeki değişim... Oğuzhan Koç'un son halini görenler, "Nihat Doğan'a benzemiş" , "Kutsi'ye benzemiş" gibi yorumlar yaptı.

14.03.2023 15:31 - Son Güncelleme: 14.03.2023 15:31
Demet Özdemir’in eşi Oğuzhan Koç da estetik furyasına katıldı! Daha sert görünmek için yaptırdı ortalık yıkıldı: Nihat Doğan’a benzemiş

"NİHAT DOĞAN'A BENZEMİŞ"

Demet Özdemir'in eşi Oğuzhan Koç da estetik furyasına katıldı! Daha sert görünmek için yaptırdı ortalık yıkıldı.

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Demet Özdemir’in eşi Oğuzhan Koç da estetik furyasına katıldı! Daha sert görünmek için yaptırdı ortalık yıkıldı: Nihat Doğan’a benzemiş

Demet Özdemir, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Oğuzhan Koç'un evlilik teklifine "evet" demişti. Ünlü çift geçtiğimiz Haziran ayında sade bir tören ile nişanlanmıştı. Çift 29 Ağustos'ta da şaşalı bir düğünle evlenmişti.

Demet Özdemir’in eşi Oğuzhan Koç da estetik furyasına katıldı! Daha sert görünmek için yaptırdı ortalık yıkıldı: Nihat Doğan’a benzemiş

Düğündeki tarzı çok konuşulan Oğuzhan Koç'un estetik yaptırdığı iddiası sosyal medyanın gündeminde.

Demet Özdemir’in eşi Oğuzhan Koç da estetik furyasına katıldı! Daha sert görünmek için yaptırdı ortalık yıkıldı: Nihat Doğan’a benzemiş

Oğuzhan Koç'un belirginleşen yüz hatları dikkatlerden kaçmadı. Ünlü ismin "jawline" adı verilen çene dolgusu yaptırdığı iddia edildi.

Demet Özdemir’in eşi Oğuzhan Koç da estetik furyasına katıldı! Daha sert görünmek için yaptırdı ortalık yıkıldı: Nihat Doğan’a benzemiş

Oğuzhan Koç'un son halini gören bazı sosyal medya kullanıcıları ünlü ismi Nihat Doğan'a ve Kutsi'ye benzetti.

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