Acun'un eski eşi taytını çekti paylaştı spor pozu olay! 2 çocuk annesi Zeynep Yılmaz'ı görenlerin ağzı açık kaldı: "Fit anne"
Acun'un eski eşi taytını çekti paylaştı spor pozu olay! 2 çocuk annesi Zeynep Yılmaz'ı görenlerin ağzı açık kaldı, "Fit anne" yorumları havada uçuştu. Üç kez nikah masasına oturan Acun Ilıcalı ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini de Şeyma Subaşı ile gerekleştirdi. Şeyma ile boşandıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlayan Acun Ilıcalı'nın yeniden baba olacağı iddiası geçtiğimiz günlerde gündeme gelmiş ancak Ilıcalı'dan jet hızıyla o iddiaya açıklama gecikmemişti. Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Ilıcalı Instagram paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu.
14.03.2023 16:15 - Son Güncelleme: 14.03.2023 16:15
Son eşi Şeyma Subaşı'dan boşandıktan sonra gönlünü Ayça Çağla Altunkaya'ya kaptıran Ilıcalı sosyal medyada eski eşiyle gündem oldu.