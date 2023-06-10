Demet Özdemir'e Oğuzhan Koç'tan boşandıktan sonra bir haller oldu! Sadece göğüsünü kapattığı elbisenin fiyatı akıl alır gibi değil
8 ay önce görkemli bir düğünle dünyaevine giren Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir hakkında günlerdir konuşulan ayrılık iddiaları sonrası önceki gün ilk ağızdan açıklama yapmış ve boşanacaklarını duyurmuşlardı. Adalar Adliyesi'nde boşandıkları günden bu yana sessizliklerini koruyan ikiliden Demet Özdemir soluğu Yunan Adaları'nda almıştı. Yunan Adaları tatilinden verdiği pozlarla gündemden düşmeyen Özdemir'in son pozları olay oldu. Bakın neden.
10.06.2023 10:27 - Son Güncelleme: 10.06.2023 10:27
Oğuzhan Koç ile dünyaevine giren Özdemir, geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız boşandı. Rol aldığı dizinin sezon finali yapmasının ardından da soluğu tatilde aldı.
400 bin Euro'ya Yunanistan'ın başkenti Atina'dan gönlüne göre bir ev alan Demet Özdemir'in, Yunanistan vatandaşlığı için de hareketi geçtiği iddia edilmişti.