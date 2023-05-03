Demet Özdemir'den Oğuzhan Koç'la ayrılığına dair olay itiraf! İhanetle çalkalanırken Engin Akyürek detayı olay olmuştu: "Gerçekçiyim, vakti bittiğinde..."
Demet Özdemir'den Oğuzhan Koç'la ayrılığına dair olay itiraf geldi. Ortalık ihanet iddialarıyla çalkalanırken Engin Akyürek detayı olay olmuştu... Oğuzhan Koç'la 8 aylık evliliğini bitirme kararı alan oyuncu Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile evliliğini neden yürümediğini anlattı. İşte Demet Özdemir'in Oğuzhan Koç'la ilişkisi hakkında yaptığı o açıklama...
"VAKTİ BİTTİĞİNDE VEDALAŞIYORSUN"
Demet Özdemir'den Oğuzhan Koç'la ayrılığına dair olay itiraf! Ortalık ihanetle çalkalanırken Engin Akyürek detayı olay olmuştu...
7 aylık evliliklerinde yaşadıkları krizle gündeme gelen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç cephesinden Özdemir ilk açıklamayı yapmış ve "Ben ilişkilerimle hiçbir zaman konuşmadım. Evlenmeden önce de özel hayatımla ilgili konuşmadım. Mutluluğumdan başka bir şey de paylaşmadım. İlişkilerde sorunlar olur, düzelir. El ele çıkarız yarın. Şu anda bununla ilgili hiçbir şey konuşmak istemiyorum. Dertlerimiz çok başka şu anda" demişti.
"HUKUKİ SÜRECİMİZ BAŞLADI"
"Zaten gerekli her şeyi açıkladım. Çok sinirliydim. Kibarlığımı elden bırakmadan da bunları yapmaya çabaladım. Bu bana göre habercilik değil, bu bana göre dedikodu. Bir sürü kadın oyuncu evli kadın oyuncu, saygı duyduğumuz evli yönetmenler zan altında kaldı. Pazartesi hukuki süreci başlatacağım. Evliliğimdeki sorunların böyle iğrenç haberle ilişkilendirilmesi hiç hoş değil"