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Haberler Magazin Demet Özdemir'den Oğuzhan Koç'la ayrılığına dair olay itiraf! İhanetle çalkalanırken Engin Akyürek detayı olay olmuştu: "Gerçekçiyim, vakti bittiğinde..."

Demet Özdemir'den Oğuzhan Koç'la ayrılığına dair olay itiraf! İhanetle çalkalanırken Engin Akyürek detayı olay olmuştu: "Gerçekçiyim, vakti bittiğinde..."

Demet Özdemir'den Oğuzhan Koç'la ayrılığına dair olay itiraf geldi. Ortalık ihanet iddialarıyla çalkalanırken Engin Akyürek detayı olay olmuştu... Oğuzhan Koç'la 8 aylık evliliğini bitirme kararı alan oyuncu Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile evliliğini neden yürümediğini anlattı. İşte Demet Özdemir'in Oğuzhan Koç'la ilişkisi hakkında yaptığı o açıklama...

03.05.2023 13:22 - Son Güncelleme: 03.05.2023 13:44
Demet Özdemir’den Oğuzhan Koç’la ayrılığına dair olay itiraf! İhanetle çalkalanırken Engin Akyürek detayı olay olmuştu: Gerçekçiyim, vakti bittiğinde...

"VAKTİ BİTTİĞİNDE VEDALAŞIYORSUN"

Demet Özdemir'den Oğuzhan Koç'la ayrılığına dair olay itiraf! Ortalık ihanetle çalkalanırken Engin Akyürek detayı olay olmuştu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Demet Özdemir’den Oğuzhan Koç’la ayrılığına dair olay itiraf! İhanetle çalkalanırken Engin Akyürek detayı olay olmuştu: Gerçekçiyim, vakti bittiğinde...

7 aylık evliliklerinde yaşadıkları krizle gündeme gelen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç cephesinden Özdemir ilk açıklamayı yapmış ve "Ben ilişkilerimle hiçbir zaman konuşmadım. Evlenmeden önce de özel hayatımla ilgili konuşmadım. Mutluluğumdan başka bir şey de paylaşmadım. İlişkilerde sorunlar olur, düzelir. El ele çıkarız yarın. Şu anda bununla ilgili hiçbir şey konuşmak istemiyorum. Dertlerimiz çok başka şu anda" demişti.

Demet Özdemir’den Oğuzhan Koç’la ayrılığına dair olay itiraf! İhanetle çalkalanırken Engin Akyürek detayı olay olmuştu: Gerçekçiyim, vakti bittiğinde...

"EVİ TERK ETMEDİM"

Demet Özdemir "Evi terk ettiğiniz haberleri doğru mu?" sorusuna ise "Hayır, hayır değil. Yani şu an güncel olarak değil." diyerek kafa karıştırmıştı.
Demet Özdemir’den Oğuzhan Koç’la ayrılığına dair olay itiraf! İhanetle çalkalanırken Engin Akyürek detayı olay olmuştu: Gerçekçiyim, vakti bittiğinde...

Ardından Özdemir, evli bir kadın oyuncunun yine evli bir yönetmenle karavanda samimi bir şekilde yakalandığı şeklindeki iddialarda adının yer almasıyla ilgili de konuşmuş ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çıkan haberlere tepki göstermişti.

Demet Özdemir’den Oğuzhan Koç’la ayrılığına dair olay itiraf! İhanetle çalkalanırken Engin Akyürek detayı olay olmuştu: Gerçekçiyim, vakti bittiğinde...

"HUKUKİ SÜRECİMİZ BAŞLADI"

"Zaten gerekli her şeyi açıkladım. Çok sinirliydim. Kibarlığımı elden bırakmadan da bunları yapmaya çabaladım. Bu bana göre habercilik değil, bu bana göre dedikodu. Bir sürü kadın oyuncu evli kadın oyuncu, saygı duyduğumuz evli yönetmenler zan altında kaldı. Pazartesi hukuki süreci başlatacağım. Evliliğimdeki sorunların böyle iğrenç haberle ilişkilendirilmesi hiç hoş değil"

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