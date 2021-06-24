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Demet Özdemir'dan bomba görüntü! Sevgilisi Oğuzhan Koç'la öpüşürken yakalandığı bikinili görüntülerin ardından bir şok daha...

Demet Özdemir'dan bomba görüntü! Sevgilisi Oğuzhan Koç'la öpüşürken yakalandığı bikinili görüntülerin ardından hayranlarına bir şok daha yaşatan 29 yaşındaki Demet Özdemir, makyajsız hali ile sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi. Son dönemin magazin gündeminden düşmeyen ünlü isimleri listesinde neredeyse başı çeken Demet Özdemir, ortaya çıkan görüntü ile herkesi şaşırttı. Güzelliği ile adından söz ettiren Özdemir'in makyajsız halini görenler, 'Ne olmuş Demet'e böyle?' diyor.

24.06.2021 15:28 - Son Güncelleme: 24.06.2021 15:33
Demet Özdemir'dan bomba görüntü! Sevgilisi Oğuzhan Koç'la öpüşürken yakalandığı bikinili görüntülerin ardından bir şok daha...

Demet Özdemir'dan bomba görüntü! Sevgilisi Oğuzhan Koç'la öpüşürken yakalandığı bikinili görüntülerin ardından hayranlarına bir şok daha yaşatan Demet Özdemir, makyajsız haliyle sosyal medya gündeminde...

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Demet Özdemir'dan bomba görüntü! Sevgilisi Oğuzhan Koç'la öpüşürken yakalandığı bikinili görüntülerin ardından bir şok daha...

Önce Fethiye koylarını gezen ardından Kaş'ta kiraladıkları villada tatilin keyfini çıkaran
ünlü çfit son olarak soluğu Çeşme'de aldı.

Demet Özdemir'dan bomba görüntü! Sevgilisi Oğuzhan Koç'la öpüşürken yakalandığı bikinili görüntülerin ardından bir şok daha...

Tatilden karelerini Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmeyen Demet Özdemir'in son olarak ortaya çıkan sıfır makyaj hali sosyal medyada gündem oldu.

Demet Özdemir'dan bomba görüntü! Sevgilisi Oğuzhan Koç'la öpüşürken yakalandığı bikinili görüntülerin ardından bir şok daha...

Demet Özdemir'in makyajsız halini görenler "Ne olmuş böyle Demet'e?" yorumları yaptı. İşte başta Demet olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlüler ve makyajsız halleri...

Demet Özdemir'dan bomba görüntü! Sevgilisi Oğuzhan Koç'la öpüşürken yakalandığı bikinili görüntülerin ardından bir şok daha...

Hande Erçel