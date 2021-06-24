Demet Özdemir'dan bomba görüntü! Sevgilisi Oğuzhan Koç'la öpüşürken yakalandığı bikinili görüntülerin ardından bir şok daha...

Demet Özdemir'dan bomba görüntü! Sevgilisi Oğuzhan Koç'la öpüşürken yakalandığı bikinili görüntülerin ardından hayranlarına bir şok daha yaşatan 29 yaşındaki Demet Özdemir, makyajsız hali ile sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi. Son dönemin magazin gündeminden düşmeyen ünlü isimleri listesinde neredeyse başı çeken Demet Özdemir, ortaya çıkan görüntü ile herkesi şaşırttı. Güzelliği ile adından söz ettiren Özdemir'in makyajsız halini görenler, 'Ne olmuş Demet'e böyle?' diyor.

24.06.2021 15:28 - Son Güncelleme: 24.06.2021 15:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





