Gülşen yine sahnede... Yarısı olmayan elbisesiyle yalbırdak sahneye çıktı! Daha Tuğba Ekinci de göğüslerini kıyaslamıştı
Son dönemde akıllara zarar sahne kıyafetleriyle magazin gündemine gelen Gülşen, yine yaptı yapacağını. Tepeden yarısı olmayan elbisesiyle sahneye çıkan Gülşen'i görenler gözlerine inanamadı. Sosyal medyada ayıplanan Gülşen'e ilginç tepkiler geldi. Gülşen, son konserinde giydiği derin bacak ve göğüs dekolteli elbisesiyle adeta olay yarattı. İşte detaylar...
Ünlü şarkıcı Gülşen yaz konserlerini sürdürmeye devam ediyor. Sosyal medya hesabından da sık sık paylaşım yapan güzel şarkıcı, son olarak yine bir sahne kıyafetiyle gündeme geldi.
SAHNE KIYAFETİYLE OLAY OLDU
Güzel şarkıcı Gülşen yine bir sahne kıyafetiyle gündeme geldi. Sahnelerinde cesur kıyafetler giymesiyle gündem olan ünlü şarkıcının son giydiği elbise dikkat çekti.
Derin bacak ve göğüs dekolteli elbisesiyle sahneye çıkan Gülşen'in kıyafetine sosyal medyada yine birçok yorum yapıldı.
Sosyal medyada olay olan Gülşen'in sahne kıyafetine bazı kişiler, "Kıyafete kumaş yetmedi herhalde" ve "Neyse bu biraz daha kapalı" gibisinden yorumlarda bulundu.
TUĞBA EKİNCİ'NİN GAZABINA UĞRADI
Daha önce Gülşen'in sesiyle ilgili yorumlar yapan Tuğba Ekinci Gülşen'in bu sefer göğüslerine dair ilginç bir paylaşım yapmıştı.