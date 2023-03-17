Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç kavga etti Demet tası tarağı topladı terk etti! Rüya evliliğin üzerinde karabulutlar dolaşıyor
Demet Özdemir, geçen ağustos ayında şarkıcı Oğuzhan Koç ile görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Evlendikleri günden bu yana sık sık magazin gündeminde yer alan ünlü çiftin evliliklerinin üzerinde karabulutlar dolaştığı iddia edildi. İddiaya göre; çiftin henüz 1 yılı doldurmayan evliliklerin kriz çıktı ve Demet Özdemir evi terk etti. İşte iddianın tüm detayları...
17.03.2023 08:37 - Son Güncelleme: 17.03.2023 09:25
KRİZ ÇIKTI
Hürriyet'in iddiasına göre Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un evliliğinde kriz çıktı. Eşiyle kavga eden Özdemir, birkaç gün önce evi terk etti. İşte detaylar...
Geçen ağustos ayında görkemli bir düğünle evlenen Magazin dünyasının ünlü çifti Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un evliliklerinin üzerinde karabulutlar dolaşıyor.
26 Şubat'ta yeni yaşını kutlayan Demet Özdemir, doğum günü için İhtiyaç Haritası yararına kampanya başlatmış ve yüklü miktarda bağış toplamıştı.