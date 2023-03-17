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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç kavga etti Demet tası tarağı topladı terk etti! Rüya evliliğin üzerinde karabulutlar dolaşıyor

Demet Özdemir, geçen ağustos ayında şarkıcı Oğuzhan Koç ile görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Evlendikleri günden bu yana sık sık magazin gündeminde yer alan ünlü çiftin evliliklerinin üzerinde karabulutlar dolaştığı iddia edildi. İddiaya göre; çiftin henüz 1 yılı doldurmayan evliliklerin kriz çıktı ve Demet Özdemir evi terk etti. İşte iddianın tüm detayları...

17.03.2023 08:37 - Son Güncelleme: 17.03.2023 09:25
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç kavga etti Demet tası tarağı topladı terk etti! Rüya evliliğin üzerinde karabulutlar dolaşıyor

Demet Özdemir, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Oğuzhan Koç'un evlilik teklifine "evet" demişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç kavga etti Demet tası tarağı topladı terk etti! Rüya evliliğin üzerinde karabulutlar dolaşıyor

Ünlü çift geçtiğimiz Haziran ayında sade bir tören ile nişanlanmıştı. Çift 29 Ağustos'ta da şaşalı bir düğünle evlenmişti.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç kavga etti Demet tası tarağı topladı terk etti! Rüya evliliğin üzerinde karabulutlar dolaşıyor

KRİZ ÇIKTI

Hürriyet'in iddiasına göre Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un evliliğinde kriz çıktı. Eşiyle kavga eden Özdemir, birkaç gün önce evi terk etti. İşte detaylar...

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç kavga etti Demet tası tarağı topladı terk etti! Rüya evliliğin üzerinde karabulutlar dolaşıyor

Geçen ağustos ayında görkemli bir düğünle evlenen Magazin dünyasının ünlü çifti Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un evliliklerinin üzerinde karabulutlar dolaşıyor.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç kavga etti Demet tası tarağı topladı terk etti! Rüya evliliğin üzerinde karabulutlar dolaşıyor

26 Şubat'ta yeni yaşını kutlayan Demet Özdemir, doğum günü için İhtiyaç Haritası yararına kampanya başlatmış ve yüklü miktarda bağış toplamıştı.

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