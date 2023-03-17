Tarkan filmlerinin Prenses Goşa'sı öldü sanılmıştı! 79 yaşındaki Eva Bender'in son halini gören tanıyamıyor: "Yeşilçam yıldızına yıllar acımamış"
Tarkan filmlerinin efsanesiydi öldü sanılmıştı! 79 yaşındaki Eva Bender'in son halini gören tanıyamıyor.Yeşilçam'da Tarkan filmlerinin efsanesiydi... 1972 yılında vizyona giren Tarkan Altın Madalyon'un çok konuşulmasının nedenlerinden biri olan Eva Bender'in son hali merak konusu oldu. İşte Tarkan filmlerinin Prenses Goşa'sı Eva Bender'in 'Yeşilçam yıldızına yıllar acımamış" dedirten son hali...
17.03.2023 08:56 - Son Güncelleme: 17.03.2023 08:58
"YEŞİLÇAM YILDIZINA YILLAR ACIMAMIŞ"
Tarkan filmlerinin Prenses Goşa'sı öldü sanılmıştı! 79 yaşındaki Eva Bender'in son halini gören tanıyamıyor.
BİR DÖNEMİN EN ÜNLÜ YILDIZLARINDANDI
İsveçli Eva Bender'i, daha çok Tarkan serisinden hatırlıyoruz. İsveçli oyuncu, Tarkan Viking Kanı filminde, prenses rolünde karşımıza çıkmıştı. İşte Eva Bender'in hazin öyküsü...