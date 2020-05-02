Haberler Galeri Magazin Demet Özdemir ve Kerem Bursin aşkına flaş yorum: Ne olur beni karıştırmayın

Demet Özdemir ve Kerem Bursin aşkına flaş yorum: Ne olur beni karıştırmayın

Bir yanda Erkenci Kuş dizisindeki rol arkadaşı Can Yaman ile büyük bir aşk yaşayan sonrasında Yaman Taciroğlu'yla yeni sulara yelken açan ancak ilikisi kısa süren Demet Özdemir, diğer bir yanda sonra olarak Serenay Sarıkaya ile birlikte olan ve o gün bugün aşk sessizliğine bürünen Kerem Bursin. Koronavirüs karantinasının büyük aşk bombasını Demet Özdemir ve Kerem Bursin patlattı. Magazin kulislerine bomba gibi düşen Kerem Bursin ve Demet Özdemir aşkı çok konuşulacak cinsten. Demet Özdemir ve Kerem Bursin'in aşkına bir yorumda bakın kimden geldi.

02.05.2020 09:41 - Son Güncelleme: 02.05.2020 09:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





