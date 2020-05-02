Demet Özdemir ve Kerem Bursin aşkına flaş yorum: Ne olur beni karıştırmayın
Bir yanda Erkenci Kuş dizisindeki rol arkadaşı Can Yaman ile büyük bir aşk yaşayan sonrasında Yaman Taciroğlu'yla yeni sulara yelken açan ancak ilikisi kısa süren Demet Özdemir, diğer bir yanda sonra olarak Serenay Sarıkaya ile birlikte olan ve o gün bugün aşk sessizliğine bürünen Kerem Bursin. Koronavirüs karantinasının büyük aşk bombasını Demet Özdemir ve Kerem Bursin patlattı. Magazin kulislerine bomba gibi düşen Kerem Bursin ve Demet Özdemir aşkı çok konuşulacak cinsten. Demet Özdemir ve Kerem Bursin'in aşkına bir yorumda bakın kimden geldi.
02.05.2020 09:41
- Son Güncelleme: 02.05.2020 09:41
Demet Özdemir ve Kerem Bursin hakkında aşk dedikoduları gündeme bomba gibi düşmüştü. Henüz iddialara taraflardan bir yanıt gelmedi.
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AŞK SORUSU PANİKLETTİ
Demet Özdemir ve Kerem Bursin'in aşkı Kerem Bursin'in eski rol arkadaşı Nilperi Şahinkaya'ya da soruldu.
Nilperi Şahinkaya önceki gün Bebek sahilinde objektife takıldı. Kulaklıkla müzik dinleyerek yürüyüş yapan ünlü oyuncu, "Arada sırada çok uzağa gitmemek kaydıyla az da olsa yürümek gerekli, çünkü artık otura otura dizlerimde sorun olmaya başladı" diye konuştu.
Şahinkaya, bir dönem "Yaşamayanlar" dizisinde birlikte rol aldığı Kerem Bürsin'in Demet Özdemir'le aşk yaşadığı iddialarının sorulması üzerine panik yaşadı. Ünlü oyuncu, "Ya beni katmayın ne olur. Ben bilmiyorum ki. Öyle bir şey varsa da hayırlı uğurlu olsun" dedi.
Kerem Bürsin'in ise 1 yıl önce Serenay Sarıkaya ile biten ilişkisinin ardından kimseyle adı anılmamıştı.