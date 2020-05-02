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Fatih Ürek'in bu fotoğrafı sosyal medyayı salladı: Yüzüne Seray Sever'i kim enjekte etti?

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in bu fotoğrafı sosyal medyayı salladı.. Son dönemde Demet Akalın ile yaşadığı kavga ile gündeme gelen 54 yaşındak Fatih Ürek yıllar içerisinde büyük bir değişim geçirdi. Öyle ki Seray Sever'in ikizi gibi oldu çıktı. Fatih Ürek ve Seray Sever'in fotoğraflarını paylaşan oyuncu Yasemin Sakallıoğlu 'Seray Sever'i, Fatih Ürek'in suratını kim enejkte etti?' Görünce çok şaşıracaksınız.

02.05.2020 10:21 - Son Güncelleme: 02.05.2020 10:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





