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Haberler Magazin Demet Özdemir süper mini şortuyla boy gösterdi ortalık yıkıldı! Soğuk havaya meydan okuyan Demet’i gören dönüp bir daha baktı

Demet Özdemir süper mini şortuyla boy gösterdi ortalık yıkıldı! Soğuk havaya meydan okuyan Demet’i gören dönüp bir daha baktı

Demet Özdemir süper mini şortuyla boy gösterdi ortalık yıkıldı! Şarkıcı Oğuzhan Koç ile geçen haftalarda ilişkisini sonlandıran Demet Özdemir, sosyal medya hesabında iddialı bir paylaşımda bulundu. Siyah mini şortuyla kamera karşısına geçen Özdemir, bahçede verdiği pozları art arda Instgaram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Soğuk havaya meydan okuyan oyuncunun paylaşımı sosyal medyaya damga vururken binlerce beğeni aldı. İşte Demet Özdemir'in çok konuşulan o pozları...

17.01.2022 20:31 - Son Güncelleme: 17.01.2022 20:31
Demet Özdemir süper mini şortuyla boy gösterdi ortalık yıkıldı! Soğuk havaya meydan okuyan Demet’i gören dönüp bir daha baktı

Şarkıcı Oğuzhan Koç ile ilişkisini sonlandıran Demet Özdemir, son olarak eski sevgilisiyle paylaşımlarını Instagram hesabından silerek gündeme gelmişti.

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Demet Özdemir süper mini şortuyla boy gösterdi ortalık yıkıldı! Soğuk havaya meydan okuyan Demet’i gören dönüp bir daha baktı

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, şimdi ise Instgaram sayfasında yaptığı son paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü.

Demet Özdemir süper mini şortuyla boy gösterdi ortalık yıkıldı! Soğuk havaya meydan okuyan Demet’i gören dönüp bir daha baktı

Siyah mini şortuyla kamera karşısına geçen Özdemir, bahçede verdiği pozları art arda takipçilerinin beğenisine sundu.

Demet Özdemir süper mini şortuyla boy gösterdi ortalık yıkıldı! Soğuk havaya meydan okuyan Demet’i gören dönüp bir daha baktı

Soğuk havaya meydan okuyan oyuncunun paylaşımı sosyal medyaya damga vururken binlerce beğeni ve yorum aldı.

Demet Özdemir süper mini şortuyla boy gösterdi ortalık yıkıldı! Soğuk havaya meydan okuyan Demet’i gören dönüp bir daha baktı

Takipçileri tarafından iltifat yağmuruna tutulan oyuncu, adeta sosyal medyayı salladı.

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