Demet Özdemir sosyal medyayı ateşe verdi! Siyah bikinisi ile sere serpe uzandı ortalık yandı kavruldu ‘Ben eridim sizi bilmem’
Demet Özdemir sosyal medyayı ateşe verdi! Şarkıcı Oğuzhan Koç ile mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü oyuncu Demet Özdemir, kariyeri ve özel hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık magazin gündeminde yer edindi. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve iddialı pozlarıyla adından söz ettiren Özdemir, Instagram hesabında yayınladığı son fotoğrafla yine çok konuşuldu. Siyah-beyaz bikinisi ile sere serpe uzanarak verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sunan Özdemir, adeta sosyal medyayı salladı. Hayranlarının iltifat yağmuruna tuttuğu Özdemir'e bir takipçisi 'Ben eridim sizi bilmem' yorumunda bulundu. İşte Demet Özdemir'in sosyal medyayı sallayan o pozu...
31.08.2021 20:10
- Son Güncelleme: 31.08.2021 20:10
Şarkıcı Oğuzhan Koç ile mutlu bir birliktelik sürdüren Demet Özdemir, hem oyunculuğuyla hem de özel hayatıyla sık sık gündem oldu.