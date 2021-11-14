Demet Özdemir öyle bir paylaşım yaptık ki! Gören dondu kaldı sosyal medya yandı kavruldu! Derin göğüs dekoltesiyle...
Demet Özdemir öyle bir paylaşım yaptık ki! Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiren Demet Özdemir, Instagram hesabında yayınladığı son pozla tüm dikkatleri üzerine topladı. Derin göğüs dekolteli kıyafeti ile objektife poz veren Özdemir, adeta sosyal medyayı salladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da Özdemir'in paylaşımına yoğun ilgi gösterdi. İşte Demet Özdemir'in sosyal medyayı yakıp kavuran o pozu...
14.11.2021 00:20
- Son Güncelleme: 14.11.2021 00:20
Şarkıcı Oğuzhan Koç ile mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü oyuncu Demet Özdemir, Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi.