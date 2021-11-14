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Haberler Magazin Demet Özdemir öyle bir paylaşım yaptık ki! Gören dondu kaldı sosyal medya yandı kavruldu! Derin göğüs dekoltesiyle...

Demet Özdemir öyle bir paylaşım yaptık ki! Gören dondu kaldı sosyal medya yandı kavruldu! Derin göğüs dekoltesiyle...

Demet Özdemir öyle bir paylaşım yaptık ki! Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiren Demet Özdemir, Instagram hesabında yayınladığı son pozla tüm dikkatleri üzerine topladı. Derin göğüs dekolteli kıyafeti ile objektife poz veren Özdemir, adeta sosyal medyayı salladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da Özdemir'in paylaşımına yoğun ilgi gösterdi. İşte Demet Özdemir'in sosyal medyayı yakıp kavuran o pozu...

14.11.2021 00:20 - Son Güncelleme: 14.11.2021 00:20
Demet Özdemir öyle bir paylaşım yaptık ki! Gören dondu kaldı sosyal medya yandı kavruldu! Derin göğüs dekoltesiyle...

Şarkıcı Oğuzhan Koç ile mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü oyuncu Demet Özdemir, Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi.

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Demet Özdemir öyle bir paylaşım yaptık ki! Gören dondu kaldı sosyal medya yandı kavruldu! Derin göğüs dekoltesiyle...

Güzel oyuncu, derin göğüs dekolteli kıyafeti ile verdiği bir pozu Instagrma'ın hikaye kısmında takipçilerinin beğenisine sundu.

Demet Özdemir öyle bir paylaşım yaptık ki! Gören dondu kaldı sosyal medya yandı kavruldu! Derin göğüs dekoltesiyle...

Birçok magazin ve fan sayfası tarafından da paylaşılan fotoğraf, kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı. Böylelikle fotoğraf, binlerce yorum ve beğeni aldı.

Demet Özdemir öyle bir paylaşım yaptık ki! Gören dondu kaldı sosyal medya yandı kavruldu! Derin göğüs dekoltesiyle...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda oyuncunun sevgilisine göndermede yapıldı.

Demet Özdemir öyle bir paylaşım yaptık ki! Gören dondu kaldı sosyal medya yandı kavruldu! Derin göğüs dekoltesiyle...

İnternet kullanıcıları, "Oğuzhan fena kıskanacak", "Bu ne güzellik! Oğuzhan Koç çok şanslı" yorumlarında bulundu.

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