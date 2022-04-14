Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un düğün detayları ortaya çıktı! 4 gün süreceği iddia edilmişti meğer gerçek bambaşkaymış...
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un düğün detayları ortaya çıktı! 4 gün süreceği iddia edilmişti meğer gerçek bambaşkaymış... Paris tatilinin ardından yollarını ayıran ancak ayrılığa bir ay dayanabilen Demet ile Oğuzhan çiftinden geçen günlerde müjdeli haber gelmişti. Koç, 14 Şubat Sevgililer Gününde Özdemir'e evlilik teklifi etmiş ve 'Evet' yanıtını almıştı. Bu yaz nikah masasına oturması beklenen ünlü çift üğün törenlerinin 4 gün süreceği yönünde çıkan haberlere yanıt verdi.
14.04.2022 09:11 - Son Güncelleme: 14.04.2022 09:19
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un düğün detayları ortaya çıktı! 4 gün süreceği iddia edilmişti meğer gerçek bambaşkaymış...
Gittikleri Paris tatili dönüşünde ilişkilerini sonlandıran Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, ayrılığa bir ay dayanabildi.