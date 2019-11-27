Müge Anlı'daki Arif Verimli kimdir? Psikiyatrist Arif hoca hakkında şaşırtan gerçek!
Müge Anlı'daki Psikiyatrist Arif Verimli'nin kim olduğu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Hafta başından bu yana Müge Anlı canlı yayınına katılmayan Arif Verimli'ye ne olduğu merak eden izleyiciler, 'Arif Verimli neden programda yok?' yok sorusunun cevabını aramaya başladı. Müge Anlı'daki Psikiyatrist Arif hoca, check - up yaptırdığı için bir süre ekranlarda olmayacak. Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında her gün, birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetler araştırılırken, olayların değerlendirmesini yapan Psikiyatrist Arif Verimli, Avukat Rahmi Özkan ve Adli Tıp Uzmanı Mehmet Şevki Sözen'in hayatını merak eden izleyiciler, özellikle Arif Verimli'nin kim olduğunu ve memleketini bir hayli merak etti. İşte Müge Anlı canlı yayınındaki Arif Verimli ve diğer uzmanların memleketleri!
MÜGE ANLI'DA ARİF VERİMLİ NEDEN YOK?
Müge Anlı canlı yayınındaki Arif Verimli kimdir? Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyicisi, Psikiyatrist Arif Verimli'nin neden programda olmadığı merak konusu oldu.
Arif Verimli'nin bugünkü yayında neden olmadığı bilinmiyor ancak ünlü psikiyatrist 23 Kasım tarihinde sağlık durumu hakkında sosyal medya üzerinden bazı bilgiler paylaşmıştı. İşte, o paylaşım;
"Sevgili Takipçilerim; nur topu gibi bir Demir Eksikliğim oldu. Basit bir enfeksiyon geçirmişken rutin kan tahlilimde Demirimin ciddi düşük olduğu saptandı. Dostum Prof. Dr. Sami Kartı tarafından silah zoruyla tetkiklere tabi tutuldum. PET, Tomografi, Endoskopi ve Kolonoskopi sonrası Demir Eksikliği tedavim başladı. Bundan sonra çok sevdiğim çayı azaltacak olmak en kötüsü. Artık bana kan yapıcı pekmez mi gönderirsiniz n'aparsınız size kalmış. Bu sürede beni merak eden herkese çok teşekkür ediyorum, kavuşmak üzere, sevgilerimle..."
Müge Anlı'ya çıkıp kaybolan Demirimi arayacağım Şaka bir yana bütün tetkiklerin sonuçları çıktı. Hepsi temiz, sorun yok. Kullandığım tansiyon ilacı ve et yememem suçlu gibi...