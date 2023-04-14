Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç ayrılmadan 1 ay önce bakın ne yapmış! Boşanma kararı aldıklarını açıklayan Demet ile Oğuzhan meğer...
8 ay önce görkemli bir düğünle dünyaevine giren Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir hakkında günlerdir konuşulan ayrılık iddiaları sonrası önceki gün ilk ağızdan açıklama yapmış ve boşanacaklarını duyurmuşlardı.Evli yönetmenle yasak aşk yaşayan evli kadın başrol oyuncusu haberlerinin hemen ardından ayrılık haberleri çıkması her şeyin başlangıcı olmuştu. Çiftin ayrılığının kesinleşmesinin ardından ilginç detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
14.04.2023 09:07 - Son Güncelleme: 14.04.2023 09:07
29 Ağustos'ta da şaşalı bir düğünle evlenen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç ayrılacaklarına dair ortak bir açıklama yapmışlardı. Ünlü çift bakın ayrılıktan 1 ay önce ne yapmış.
Birsen Altuntaş'ın 'evli bi oyuncu ile evli yönetmenin dizi setinde karavanda basıldığı' yönündeki iddiası sonrası sosyal medya ayağa kalkmış, isim verilmeden yapılan bu haber eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Aynı dönemde de Demet Özdemir'in evi terk ettiği haberi patlamıştı.
KRİZ ÇIKTI
Hemen akabinde Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un evliliklerinde kriz çıktığı konuşulunca iki haber bağdaştırılıp sosyal medyanın gündemi olmuştu.