RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Demet Özdemir ile eşi Oğuzhan Koç arasında yaşananlara Eser Yenenler'den bomba tepki! 'Kocamı ayartır' iddiası olay olmuştu: "Çok üstüne..."

Demet Özdemir ile eşi Oğuzhan Koç arasında yaşananlara Eser Yenenler'den bomba tepki! 'Kocamı ayartır' iddiası olay olmuştu: "Çok üstüne..."

Demet Özdemir ile eşi Oğuzhan Koç arasında yaşananlara Eser Yenenler'den bomba tepki! 'Kocamı ayartır' iddiası olay olmuştu...Geçtiğimiz günlerde olay iddialarla gündeme gelen 7 aylık evli çift Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, evlilikleri hakkında yaptığı açıklamalarla günlerce konuşuldu. Aralarındaki sorunları çözdükleri iddia edilen ve Demet Özdemir'in arabasıyla görüntülenen Oğuzhan Koç'un ardından yakın arkadaşı Eser Yenenler de bir mekan çıkışında görüntülendi. Yenenler, Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir arasında yaşananlar hakkında kendisine yöneltilen sorular karşısında hemen savunmaya geçti bakın neler söyledi.

28.03.2023 09:47 - Son Güncelleme: 28.03.2023 09:53
Demet Özdemir ile eşi Oğuzhan Koç arasında yaşananlara Eser Yenenler’den bomba tepki! ’Kocamı ayartır’ iddiası olay olmuştu: Çok üstüne...

"ÇOK ÜSTÜNE..."

Demet Özdemir ile eşi Oğuzhan Koç arasında yaşananlara Eser Yenenler'den bomba tepki! 'Kocamı ayartır' iddiası olay olmuştu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Demet Özdemir ile eşi Oğuzhan Koç arasında yaşananlara Eser Yenenler’den bomba tepki! ’Kocamı ayartır’ iddiası olay olmuştu: Çok üstüne...

Şimdilerde 7 aylık evliliklerinde yaşadıkları krizle gündeme gelen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç cephesinden Özdemir ilk açıklamayı yaptı. Demet Özdemir, evliliğinde çıktığı iddia edilen sorunlar hakkında ilk kez konuştu. "Ben ilişkilerimle hiçbir zaman konuşmadım. Evlenmeden önce de özel hayatımla ilgili konuşmadım. Mutluluğumdan başka bir şey de paylaşmadım. İlişkilerde sorunlar olur, düzelir. El ele çıkarız yarın. Şu anda bununla ilgili hiçbir şey konuşmak istemiyorum. Dertlerimiz çok başka şu anda" dedi.

Demet Özdemir ile eşi Oğuzhan Koç arasında yaşananlara Eser Yenenler’den bomba tepki! ’Kocamı ayartır’ iddiası olay olmuştu: Çok üstüne...

"EVİ TERK ETMEDİM"

Demet Özdemir "Evi terk ettiğiniz haberleri doğru mu?" sorusuna ise "Hayır, hayır değil. Yani şu an güncel olarak değil." cevabını verdi. Güzel oyuncu verdiği cevapla kafaları karıştırdı.

Oğuzhan Koç, Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak'ın eşleri arasında 'kocamı ayartır' gerilimi | VİDEO

Demet Özdemir ile eşi Oğuzhan Koç arasında yaşananlara Eser Yenenler’den bomba tepki! ’Kocamı ayartır’ iddiası olay olmuştu: Çok üstüne...

Demet Özdemir, birkaç gün önce çıkan, evli bir kadın oyuncunun yine evli bir yönetmenle karavanda samimi bir şekilde yakalandığı şeklindeki iddialarda adının yer almasıyla ilgili de konuştu.

Demet Özdemir ile eşi Oğuzhan Koç arasında yaşananlara Eser Yenenler’den bomba tepki! ’Kocamı ayartır’ iddiası olay olmuştu: Çok üstüne...

"HUKUKİ SÜRECİMİZ BAŞLADI"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çıkan haberler tepki gösteren ünlü oyuncu "Zaten gerekli her şeyi açıkladım. Çok sinirliydim. Kibarlığımı elden bırakmadan da bunları yapmaya çabaladım. Bu bana göre habercilik değil, bu bana göre dedikodu. Bir sürü kadın oyuncu evli kadın oyuncu, saygı duyduğumuz evli yönetmenler zan altında kaldı. Pazartesi hukuki süreci başlatacağım. Evliliğimdeki sorunların böyle iğrenç haberle ilişkilendirilmesi hiç hoş değil" dedi.

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