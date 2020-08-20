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Demet Özdemir aşk iddialarına açtı ağzını yumdu gözünü ama... '3 günde bir sevgili değiştiriyormuşum gibi...'
Demet Özdemir aşk iddialarına açtı ağzını yumdu gözünü ama... '3 günde bir sevgili değiştiriyormuşum gibi...'
Son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle izleyici karşısına çıkan Demet Özdemir, son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri. 28 yaşındaki oyuncu dizisi, sosyal medya paylaşımları ve sık sık aşk iddialarıyla çok konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde adı Murat Boz ile anılan Demet Özdemir sosyal medyada isyan bayrağını açtı. Can Yaman ile ilişkisine nokta koyduktan sonra adı Kerem Bürsin, Oğuzhan Koç, Kaan Yıldırım gibi isimlerle anılan Demet Özdemir' sert çıktı.
20.08.2020 15:43
- Son Güncelleme: 20.08.2020 15:43
Adı son zamanlarda Can Yaman, Kerem Bürsin ve Oğuzhan Koç gibi isimlerle anılan Demet Özdemir'in son olarak şarkıcı Murat Boz ile aşk yaşadığı ileri sürüldü. Hakkındaki aşk iddialarına dayanamayan oyuncu, Instagram hesabından açıklama yaparak tepki gösterdi.
"Uzun zamandır biter, zamanla durulur diye düşünüp sustuğum hakkımda çıkan asılsız haberlerle ilgili sizi biraz meşgul edeceğim...Her defasında şaşkınlıkla okuduğum bazen üzüldüğüm bazen çok güldüğüm haberlerin son bulması adına sizinle bu duygumu paylaşmak zorunda hissediyorum..."
"Benim de herkes gibi herkes kadar, sohbet ettiğim, dost olduğum erkek arkadaşlarım, onlar dışında da karşılaştığımda merhabalaştığım tanıdıklarım var ...Size göre 3 günde bir sevgili değiştirip, başkalarıyla berabermişim gibi görünsem de uzun zamandır bir ilişkim yok."
"Yoğun bir tempoda çalışıyor, ara verdiğimde tatil yapıp, arkadaşlarımla vakit geçirip, herkes kadar hakkım olan hayatımı yaşamaya gayret ediyorum... Ve artık tanımadığım, sadece merhabam olan ya da dostum olan insanlarla sevgili olarak anılmaktan çok yoruluyorum..."
"Sorularınızı her zaman güler yüzle, sevgiyle cevapladım, işinizi yapıyordunuz. Aynı şekilde sizler de aynı saygıyla yaklaştınız yüz yüze her geldiğimizde... Arta kalan zamanda da sizlerden tek ricam; emin olmadan araştırmadan hakkımda haber yapmamanızdır. Çok bir şey istediğimi düşünmüyorum. Anlayışınızı bekliyorum."