Demet Özdemir aşk iddialarına açtı ağzını yumdu gözünü ama... '3 günde bir sevgili değiştiriyormuşum gibi...'

"Benim de herkes gibi herkes kadar, sohbet ettiğim, dost olduğum erkek arkadaşlarım, onlar dışında da karşılaştığımda merhabalaştığım tanıdıklarım var ...Size göre 3 günde bir sevgili değiştirip, başkalarıyla berabermişim gibi görünsem de uzun zamandır bir ilişkim yok."