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Masterchef yarışmacısı Barbaros Yoloğlu'nun bu hali sosyal medyayı salladı! Resmen evrim geçirmiş

Masterchef 2020'nin 16 kişilik ana kadrosuna yer alan isimlerden biri de Barbaros Yoloğlu. Programa katıldığı ilk günden beri, konuşmaları ve yemek yapma konusunda yetenekleriyle dikkatleri üzerine çeken Barbaros Yoloğlu, tüm elemeleri başarılı bir şekilde geçerek ana kadroya katılmış ve iddialı söylemleriyle tüm dikkatleri üzerine toplamıştı. Bodrum'da yaşayan 26 yaşındaki Barbaros'un eski fotoğrafları sosyal medyayı salladı ve değişimi 'Yok artık' dedirtti. Masterchef Barbaros'un bu hali sizi şoke edecek.

20.08.2020 13:51 - Son Güncelleme: 20.08.2020 13:51
Masterchef yarışmacısı Barbaros Yoloğlu'nun bu hali sosyal medyayı salladı! Resmen evrim geçirmiş

'Masterchef 2020'ye katıldığı ilk günden beri iddialı açıklamaları ve yemek yapma konusundaki yetenekleriyle dikkat çeken Barbaros Yoloğlu, tüm elemeleri geçerek 16 kişilik ana kadroya adını yazdırmayı başardı.

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Masterchef yarışmacısı Barbaros Yoloğlu'nun bu hali sosyal medyayı salladı! Resmen evrim geçirmiş

Bodrum Bitez'de bir restoranda aşçılık yapan 26 yaşındaki Barbaros, mutfakta özellikle et ürünlerinde iyi olduğunu vurguluyor.

Masterchef yarışmacısı Barbaros Yoloğlu'nun bu hali sosyal medyayı salladı! Resmen evrim geçirmiş

Instagram'da 32 bin kişi tarafından takip edilen yarışmacının, eskiden çok kilolu olduğu ve bir hayli kilo verdiği ortaya çıktı.

Masterchef yarışmacısı Barbaros Yoloğlu'nun bu hali sosyal medyayı salladı! Resmen evrim geçirmiş

Değişimi ile sosyal medyada gündem olan MasterChef Barbaros, görenleri şaşkına çevirdi.

Masterchef yarışmacısı Barbaros Yoloğlu'nun bu hali sosyal medyayı salladı! Resmen evrim geçirmiş

Yarışmanın ilk haftasında kırmızı takımda yer alan Barbaros, mavi takıma karşı kaybettikleri oyun sonrası Duygu Acarsoy ile tartışma yaşamıştı.

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