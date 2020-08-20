Masterchef yarışmacısı Barbaros Yoloğlu'nun bu hali sosyal medyayı salladı! Resmen evrim geçirmiş
Masterchef 2020'nin 16 kişilik ana kadrosuna yer alan isimlerden biri de Barbaros Yoloğlu. Programa katıldığı ilk günden beri, konuşmaları ve yemek yapma konusunda yetenekleriyle dikkatleri üzerine çeken Barbaros Yoloğlu, tüm elemeleri başarılı bir şekilde geçerek ana kadroya katılmış ve iddialı söylemleriyle tüm dikkatleri üzerine toplamıştı. Bodrum'da yaşayan 26 yaşındaki Barbaros'un eski fotoğrafları sosyal medyayı salladı ve değişimi 'Yok artık' dedirtti. Masterchef Barbaros'un bu hali sizi şoke edecek.
20.08.2020 13:51
- Son Güncelleme: 20.08.2020 13:51
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