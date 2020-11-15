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Demet Özdemir 4 milyon TL'lik evi beğenmedi gözünü Boğaz'a dikti! Ne Acarkent ne de Zekeriyaköy kurtarmadı...

Demet Özdemir kazancını gayrimenkule yatırıyor. Son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteri ile izleyicisinin karşısına çıkan Demet Özdemir'in Zekeriyaköy'den 4 milyon TL'lik villa alacağı iddia edilmişt. Ancak genç oyuncu kararını değiştirdi. Daha önce Acarkent'te havuzlu bir villada oturan 28 yaşındaki Demet Özdemir, yeni evi için Boğaz'ı tercih etti.

15.11.2020 13:46 - Son Güncelleme: 15.11.2020 14:03
Demet Özdemir 4 milyon TL'lik evi beğenmedi gözünü Boğaz'a dikti... Ne Acarkent ne de Zekeriyaköy kurtarmadı...

Can Yaman ile birlikte rol aldığı 'Erkenci Kuş' dizisinde şöhreti yakalayan ve sosyal medyayı sık kullanan oyuncu Demet Özdemir, hem dizilerden hem de marka işbirliklerinden kazandığı geliri gayrimenkule yatırıyor.

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Demet Özdemir 4 milyon TL'lik evi beğenmedi gözünü Boğaz'a dikti... Ne Acarkent ne de Zekeriyaköy kurtarmadı...

Geçtiğimiz günlerde kendine Zekeriyaköy'den 4 milyon liraya villa aldığı konuşulan Demet Özdemir'in bu kararından vazgeçtiği iddia edildi.

Demet Özdemir 4 milyon TL'lik evi beğenmedi gözünü Boğaz'a dikti... Ne Acarkent ne de Zekeriyaköy kurtarmadı...

DENİZ MANZARASI OLSUN!

İddiaya göre Acarkent'te kirada oturan Demet Özdemir, şu sıralar tüm vaktini emlakçılarla geçiriyor. 4 milyon TL'ye Zekeriyaköy'den villa almaktan vazgeçtiği ileri sürülen Demet, deniz manzarası olan, bahçe içinde iki katlı bir villa arıyor.

Demet Özdemir 4 milyon TL'lik evi beğenmedi gözünü Boğaz'a dikti... Ne Acarkent ne de Zekeriyaköy kurtarmadı...

'EVDE KAL!'
Demet Özdemir, mart ayında etkisini hissettirmeye başlayan Koronavirüs salgının ardından bu fotoğrafı paylaşmış ve 'evde kal' mesajı vermişti.

Demet Özdemir 4 milyon TL'lik evi beğenmedi gözünü Boğaz'a dikti... Ne Acarkent ne de Zekeriyaköy kurtarmadı...

Demet Özdemir'in Acarken'teki villası...

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