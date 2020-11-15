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Demet Özdemir 4 milyon TL'lik evi beğenmedi gözünü Boğaz'a dikti! Ne Acarkent ne de Zekeriyaköy kurtarmadı...

Demet Özdemir kazancını gayrimenkule yatırıyor. Son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteri ile izleyicisinin karşısına çıkan Demet Özdemir'in Zekeriyaköy'den 4 milyon TL'lik villa alacağı iddia edilmişt. Ancak genç oyuncu kararını değiştirdi. Daha önce Acarkent'te havuzlu bir villada oturan 28 yaşındaki Demet Özdemir, yeni evi için Boğaz'ı tercih etti.

15.11.2020 13:46 - Son Güncelleme: 15.11.2020 14:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





