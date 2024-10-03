Bebek pişik kremi ile yüzüme maske yapıyorum! Demet Evgar güzellik sırlarını açıkladı

Mevsim değişimiyle birlikte cilt bakım rutinleri de önem kazanıyor. Peki başarılı oyuncu Demet Evgar mevsim geçişlerinde ve yoğun set dönemlerinde cildini nasıl koruyor? Evgar, güzellik sırlarını paylaştı ve rutinlerini açıkladı! Demet Evgar'ın cilt bakım tüyolarına yakından bakıyoruz. İşte ünlü oyuncunun dikkat ettiği noktalar...

Güzellik için sihirli formülünün bebek pişik kremi ile hazırladığı maske olduğunu ifade eden Demet Evgar, maskeyi uyguladıktan sonra yüzünde 20 dakika tuttuğunu belirtiyor. Maskenin içeriğinde yer alan çinkonun cilt için faydalarına da değinmeden geçmiyor güzel oyuncu...