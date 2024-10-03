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Bebek pişik kremi ile yüzüme maske yapıyorum! Demet Evgar güzellik sırlarını açıkladı

Bahar dizisiyle büyük çıkış yakalayan son dönemlerin popüler oyuncusu Demet Evgar'ın güzellik sırları merak konusu! Yoğun çalışma temposuna sahip olan oyuncunun cilt bakım rutinleri araştırılıyor.

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Giriş Tarihi :03 Ekim 2024 , 09:43 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2024 , 09:41
Bebek pişik kremi ile yüzüme maske yapıyorum! Demet Evgar güzellik sırlarını açıkladı

Mevsim değişimiyle birlikte cilt bakım rutinleri de önem kazanıyor. Peki başarılı oyuncu Demet Evgar mevsim geçişlerinde ve yoğun set dönemlerinde cildini nasıl koruyor? Evgar, güzellik sırlarını paylaştı ve rutinlerini açıkladı! Demet Evgar'ın cilt bakım tüyolarına yakından bakıyoruz. İşte ünlü oyuncunun dikkat ettiği noktalar...

Bebek pişik kremi ile yüzüme maske yapıyorum! Demet Evgar güzellik sırlarını açıkladı

Güzellik için sihirli formülünün bebek pişik kremi ile hazırladığı maske olduğunu ifade eden Demet Evgar, maskeyi uyguladıktan sonra yüzünde 20 dakika tuttuğunu belirtiyor. Maskenin içeriğinde yer alan çinkonun cilt için faydalarına da değinmeden geçmiyor güzel oyuncu...

Bebek pişik kremi ile yüzüme maske yapıyorum! Demet Evgar güzellik sırlarını açıkladı

Makyaj yapmayı pek tercih etmediğini söyleyen güzel oyuncu cilt bakım sırrını yaz kış aralıksız güneş kremi kullanmaya bağlıyor. Evgar, günlük makyajında hafif bir allık ve rimelin yeterli olduğuna da dikkat çekiyor.

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