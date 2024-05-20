Demet Akbağ’ın kız kardeşi de kendi gibi ünlü çıktı! “Kardeş olduklarını bilmiyordum” Hükümet Kadın'ın Xate'si, Sandık Kokusu’nun Filiz’i...

'Hükümet Kadın', 'Eyyvah Eyvah', 'Vizontele', 'Akrep', 'Sandık Kokusu' gibi yapımlarda rol alan oyuncu Demet Akbağ'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 3 kez nikah masasına oturan ve bir oğlu olan Akbağ'ın özellikle ailesi merak konusu oldu. İlk evliliğini 22 yaşında yapan ve boşansa da eski eşinin soyadını taşımaya devam eden Akbağ'ın, kız kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Abla-kardeş için sosyal medyada "Kardeş olduğunuzu bilmiyordum" yorumu yapıldı. Bakın Demet Akbağ'ın kız kardeşi kimmiş...
Şimdilerde Sandık Kokusu dizisinde Filiz karakterini canlandıran Demet Akbağ, Xate rolüyle izleyici karşısına çıktığı Hükümet Kadın filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu.
Bunun üzerine ünlü oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.
DEMET AKBAĞ KİMDİR?
23 Aralık 1959 tarihinde Denizli'de dünyaya gelen Demet Akbağ, Erenköy Kız Lisesi'nden mezun oldu. 1982 senesinde amatör olarak başladığı tiyatro hayatına Gönül Ülkü Özcan - Gazanfer Özcan Tiyatrosu ile devam etti.