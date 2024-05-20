Demet Akbağ’ın kız kardeşi de kendi gibi ünlü çıktı! “Kardeş olduklarını bilmiyordum” Hükümet Kadın'ın Xate'si, Sandık Kokusu’nun Filiz’i...

'Hükümet Kadın', 'Eyyvah Eyvah', 'Vizontele', 'Akrep', 'Sandık Kokusu' gibi yapımlarda rol alan oyuncu Demet Akbağ'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 3 kez nikah masasına oturan ve bir oğlu olan Akbağ'ın özellikle ailesi merak konusu oldu. İlk evliliğini 22 yaşında yapan ve boşansa da eski eşinin soyadını taşımaya devam eden Akbağ'ın, kız kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Abla-kardeş için sosyal medyada "Kardeş olduğunuzu bilmiyordum" yorumu yapıldı. Bakın Demet Akbağ'ın kız kardeşi kimmiş...