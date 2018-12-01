Demet Akalını hiç böyle görmediniz (Ünlü isimlerin ev halleri)

Demet Akalın'ı hiç böyle görmediniz (Ünlü isimlerin ev halleri)
Demet Akalın ile Okan Kurt'un barışması magazin gündemine bomba gibi düştü. Demet Akalın geride bıraktığımız günlerde evine gelen haciz sonrası Okan Kurt ile olan evliliğini bitirmişti. Demet Akalın, evine giren haciz memurlarının evinde tahribat yarattığını ve bu süreçte yapılan işlemler yüzünden evini su bastığını söyleyip sosyal medyadan isyan etmişti. Yaşanan bu olaylar Demet Akalın'ın evinden paylaştığı fotoğrafını akıllara getirdi. İşte Demet Akalın ve diğer ünlülerin ev halleri...
1 Aralık 2018 Cumartesi, 14:48:57 Güncelleme: 14:59:49
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