Demet Akalını hiç böyle görmediniz (Ünlü isimlerin ev halleri)

Oyuncu Berrak Tüzünataç arkadaşı Özge Özpirinçci'nin çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Tüzünataç, arkadaşlarına kahve ikram ederken çekilen eski bir fotoğrafına "Kirli çıkı Özge Özpiriçci'nin elinde beni bitirebilecek dev bir arşiv var" notunu düştü.