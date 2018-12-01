Demet Akalın'ı hiç böyle görmediniz (Ünlü isimlerin ev halleri)

Demet Akalın ile Okan Kurt'un barışması magazin gündemine bomba gibi düştü. Demet Akalın geride bıraktığımız günlerde evine gelen haciz sonrası Okan Kurt ile olan evliliğini bitirmişti. Demet Akalın, evine giren haciz memurlarının evinde tahribat yarattığını ve bu süreçte yapılan işlemler yüzünden evini su bastığını söyleyip sosyal medyadan isyan etmişti. Yaşanan bu olaylar Demet Akalın'ın evinden paylaştığı fotoğrafını akıllara getirdi. İşte Demet Akalın ve diğer ünlülerin ev halleri...

1 Aralık 2018 Cumartesi, 14:48:57 Güncelleme: 14:59:49
Demet Akalını hiç böyle görmediniz (Ünlü isimlerin ev halleri)

Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç'ın fotoğrafı şaşırttı!

Demet Akalını hiç böyle görmediniz (Ünlü isimlerin ev halleri)

Oyuncu Berrak Tüzünataç arkadaşı Özge Özpirinçci'nin çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Tüzünataç, arkadaşlarına kahve ikram ederken çekilen eski bir fotoğrafına "Kirli çıkı Özge Özpiriçci'nin elinde beni bitirebilecek dev bir arşiv var" notunu düştü.

Demet Akalını hiç böyle görmediniz (Ünlü isimlerin ev halleri)

Özge Özpirinçci de Tüzünataç'ın bu esprili paylaşımına 'Herkes benimle iyi geçinecek' cevabını verdi.

Demet Akalını hiç böyle görmediniz (Ünlü isimlerin ev halleri)

HAYRANLARI TANIMADI

Arkadaşlarıyla aralarında eğlenmek için imaj değişikliğine giden Berrak Tüzünataç'ın fotoğrafını hayranları tanımadı. Kısa sürede büyük ilgi gören paylaşıma bazı sosyal medya kullanıcıları şu mesajları yazdı;

Demet Akalını hiç böyle görmediniz (Ünlü isimlerin ev halleri)

'Berrak Hanım sizi tanıyamadık, çok değişmişsiniz.'

'Biraz kilo mu aldınız acaba?'

'Hırkanız da on numara olmuş'

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