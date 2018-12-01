Aslı Enver ile Murat Boz arasındaki yaş farkı bakın kaç? (Ünlülerin yaşları)

Aslı Enver ile Murat Boz'un yılan hikayesine dönen aşkında üçüncü perde başladı. Ocak 2016'dan beri birlikte olan ünlü çift, bugüne kadar birçok defa ayrılıp barıştı. Son olarak da sekiz aylık bir ayrılık süreci yaşayan Aslı Enver ile Murat Boz, geçtiğimiz günlerde "Aşk yeniden" dedi. Gerek rol aldığı projeler gerek yaşadıkları aşk ile gündemden düşmeyen Aslı Enver-Murat Boz çiftinin arasındaki yaş farkı merak konusu oldu. Gelin Aslı Enver ve Murat Boz olmak üzere, ünlülerin yaşlarına bir göz atalım.

1 Aralık 2018 Cumartesi, 10:38:57 Güncelleme: 10:39:09
Aslı Enver ile Murat Boz arasındaki yaş farkı bakın kaç? (Ünlülerin yaşları)

Kimisi makyajla kimisi kişisel bakımla olduğundan genç görünüyor, peki ünlülerin gerçek yaşları kaç?

Aslı Enver ile Murat Boz arasındaki yaş farkı bakın kaç? (Ünlülerin yaşları)

AYŞEGÜL ALDİNÇ

28 Eylül 1957

Aslı Enver ile Murat Boz arasındaki yaş farkı bakın kaç? (Ünlülerin yaşları)

MÜGE ANLI

Aslı Enver ile Murat Boz arasındaki yaş farkı bakın kaç? (Ünlülerin yaşları)

MÜGE ANLI

19 Aralık 1973

Aslı Enver ile Murat Boz arasındaki yaş farkı bakın kaç? (Ünlülerin yaşları)

İLKER İNANOĞLU

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