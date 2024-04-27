Demet Akalın'dan Zuhal Topal'a olay sözler! Demet yine yaptı yapacağını! "Bir daha asla selam vermem..." | 10 senelik küslüğün perde arkası ne?

Magazin gündeminin takip ettiği isimler arasında şüphesiz Demet Akalın ve Zuhal Topal yer alıyor.

Her zaman gündeme dobra açıklamalarıyla düşen Demet Akalın , en son kiracısına olan sitemiyle çok konuşulmuştu.

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Evinde 5 bin TL karşılığında oturan kiracıya ateş püsküren şarkıcının, "Ben bunu canlı yayında söylediğim için adam, emlakçıya gidip 'Programda benden bahsetti, zam yapacaktım vazgeçtim' demiş" ifadeleri oldukça çok konuşulmuştu.

Demet Akalın yine yaptığı açıklamalarla gündem oldu.