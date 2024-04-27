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Demet Akalın'dan Zuhal Topal'a olay sözler! Demet yine yaptı yapacağını! "Bir daha asla selam vermem..." | 10 senelik küslüğün perde arkası ne?

Eskiden yakın arkadaş oldukları bilinen ve neredeyse yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Demet Akalın ve Zuhal Topal'ın 10 senedir görüşmedikleri ortaya çıktı. Dobra açıklamalarıyla bilinen Demet Akalın'ın Zuhal Topal'a "Bir daha asla selam vermem" sözleri sonrası magazin gündemi derinden çalkalandı. İşte Zuhal Topal'la 10 yıldır neden küs olduğunu açıklayan Demet Akalın'ın çok konuşulan o sözleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Nisan 2024, 22:17 Güncelleme 27 Nisan 2024, 22:47
Demet Akalın’dan Zuhal Topal’a olay sözler! Demet yine yaptı yapacağını! Bir daha asla selam vermem... | 10 senelik küslüğün perde arkası ne? 1

Magazin gündeminin takip ettiği isimler arasında şüphesiz Demet Akalın ve Zuhal Topal yer alıyor.

Demet Akalın’dan Zuhal Topal’a olay sözler! Demet yine yaptı yapacağını! Bir daha asla selam vermem... | 10 senelik küslüğün perde arkası ne? 2

Her zaman gündeme dobra açıklamalarıyla düşen Demet Akalın, en son kiracısına olan sitemiyle çok konuşulmuştu.

Demet Akalın’dan Zuhal Topal’a olay sözler! Demet yine yaptı yapacağını! Bir daha asla selam vermem... | 10 senelik küslüğün perde arkası ne? 3

Evinde 5 bin TL karşılığında oturan kiracıya ateş püsküren şarkıcının, "Ben bunu canlı yayında söylediğim için adam, emlakçıya gidip 'Programda benden bahsetti, zam yapacaktım vazgeçtim' demiş" ifadeleri oldukça çok konuşulmuştu.

Demet Akalın yine yaptığı açıklamalarla gündem oldu.

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