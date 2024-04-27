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3 kere evliliğe 'evet' diyen Acun Ilıcalı'nın ilk eşine bakın! Şeyma Subaşı ve Zeynep Yılmaz'dan önce gönlünü o isme kaptırmış! Boşanma hikayesi...

Acun Ilıcalı, kıyasıya rekabetin arttığı Survivor 2024 All Star programıyla çok konuşulmaya devam ediyor. Şu sıralar Ayça Çağla Altunkaya ile birlikte olan ünlü televizyoncu, geçmişte Şeyma Subaşı ve Zeynep Yılmaz'a gönlünü kaptırmıştı. Üç kez evlenen Ilıcalı'nın ilk eşi ise son zamanlarda merak konusu oldu. Banu Ilıcalı'nın annesi olarak bilinen Acun Ilıcalı'nın ilk aşkı, genç kızları geride bırakan güzelliğiyle dikkat çekiyor. İşte Acun Ilıcalı'nın ilk aşkı ve çiftin boşanma hikayesi...

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Giriş Tarihi 27 Nisan 2024, 23:05 Güncelleme 27 Nisan 2024, 23:19
3 kere evliliğe ’evet’ diyen Acun Ilıcalı’nın ilk eşine bakın! Şeyma Subaşı ve Zeynep Yılmaz’dan önce gönlünü o isme kaptırmış! Boşanma hikayesi... 1

2007-2010 yılları arasında yayınlanan Var mısın Yok musun programının sunuculuğunu üstlenen Acun Ilıcalı adeta şöhret basamaklarını tırmanmıştı.

3 kere evliliğe ’evet’ diyen Acun Ilıcalı’nın ilk eşine bakın! Şeyma Subaşı ve Zeynep Yılmaz’dan önce gönlünü o isme kaptırmış! Boşanma hikayesi... 2

Uzun yıllardır Survivor formatıyla ekran karşısına gelen ve aynı zamanda İngiltere Championship ekiplerinden Hull City Kulübünün sahibi Acun Ilıcalı, aşk hayatıyla gündemden düşmüyor.

3 kere evliliğe ’evet’ diyen Acun Ilıcalı’nın ilk eşine bakın! Şeyma Subaşı ve Zeynep Yılmaz’dan önce gönlünü o isme kaptırmış! Boşanma hikayesi... 3

Şimdilerde kendisinden 30 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya ile birlikte olan Acun Ilıcalı, daha önce gönlünü Şeyma Subaşı ve Zeynep Yılmaz!a kaptırmıştı.

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