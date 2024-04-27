3 kere evliliğe 'evet' diyen Acun Ilıcalı'nın ilk eşine bakın! Şeyma Subaşı ve Zeynep Yılmaz'dan önce gönlünü o isme kaptırmış! Boşanma hikayesi...

Acun Ilıcalı, kıyasıya rekabetin arttığı Survivor 2024 All Star programıyla çok konuşulmaya devam ediyor. Şu sıralar Ayça Çağla Altunkaya ile birlikte olan ünlü televizyoncu, geçmişte Şeyma Subaşı ve Zeynep Yılmaz'a gönlünü kaptırmıştı. Üç kez evlenen Ilıcalı'nın ilk eşi ise son zamanlarda merak konusu oldu. Banu Ilıcalı'nın annesi olarak bilinen Acun Ilıcalı'nın ilk aşkı, genç kızları geride bırakan güzelliğiyle dikkat çekiyor. İşte Acun Ilıcalı'nın ilk aşkı ve çiftin boşanma hikayesi...