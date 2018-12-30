Demet Özdemir'in eski hali herkesi şaşırtacak! Demet Özdemir kimdir? İşte ünlülerin yıllar içindeki değişimi

Demet Özdemir, son zamanlarda rol arkadaşı Can Yaman ile aşk yaşadığı iddialarıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Peki, güzelliyle dikkat çeken oyuncu Demet Özdemir kimdir? Annesi ve ablasıyla geçirdiği zor günlerin ardından oyunculuk kariyerinde hızlı tırmanışa geçen Demet Özdemir'in eski halini görünce çok şaşıracaksınız! İşte ünlülerin yıllar içindeki değişimi...

30 Aralık 2018 Pazar, 11:34:06 Güncelleme: 11:41:59
Demet Özdemir'in eski hali herkesi şaşırtacak! Demet Özdemir kimdir? İşte ünlülerin yıllar içindeki değişimi

Demet Özdemir'in sevgilisi kadar hayatı da bir hayli merak ediliyor. Can Yaman ile aşk yaşadığı dedikodularının aslı henüz belli değilken Özdemir'in yıllar önceki hali magazin gündemine bomba gibi düştü. Peki, son zamanların popüler ismi haline gelen Demet Özdemir kimdir? Demet Özdemir'in eski halini görünce gözlerinize inanamayacaksınız. İşe ünlü isimlerin değişimi...

Demet Özdemir'in eski hali herkesi şaşırtacak! Demet Özdemir kimdir? İşte ünlülerin yıllar içindeki değişimi

FATİH ÜREK

Demet Özdemir'in eski hali herkesi şaşırtacak! Demet Özdemir kimdir? İşte ünlülerin yıllar içindeki değişimi

FATİH ÜREK

Demet Özdemir'in eski hali herkesi şaşırtacak! Demet Özdemir kimdir? İşte ünlülerin yıllar içindeki değişimi

FAHRİYE EVCEN

Demet Özdemir'in eski hali herkesi şaşırtacak! Demet Özdemir kimdir? İşte ünlülerin yıllar içindeki değişimi

FAHRİYE EVCEN

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'la paylaştığı fotoğraf olay oldu! İşte abla - kardeş gibi görünen anne - kızlar
Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'la paylaştığı fotoğraf olay oldu! İşte abla - kardeş gibi görünen anne - kızlar