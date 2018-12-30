Demet Özdemir'in eski hali herkesi şaşırtacak! Demet Özdemir kimdir? İşte ünlülerin yıllar içindeki değişimi
Demet Özdemir, son zamanlarda rol arkadaşı Can Yaman ile aşk yaşadığı iddialarıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Peki, güzelliyle dikkat çeken oyuncu Demet Özdemir kimdir? Annesi ve ablasıyla geçirdiği zor günlerin ardından oyunculuk kariyerinde hızlı tırmanışa geçen Demet Özdemir'in eski halini görünce çok şaşıracaksınız! İşte ünlülerin yıllar içindeki değişimi...
30 Aralık 2018 Pazar, 11:34:06 Güncelleme: 11:41:59
Demet Özdemir'in sevgilisi kadar hayatı da bir hayli merak ediliyor. Can Yaman ile aşk yaşadığı dedikodularının aslı henüz belli değilken Özdemir'in yıllar önceki hali magazin gündemine bomba gibi düştü. Peki, son zamanların popüler ismi haline gelen Demet Özdemir kimdir? Demet Özdemir'in eski halini görünce gözlerinize inanamayacaksınız. İşe ünlü isimlerin değişimi...
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