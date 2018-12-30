Demet Özdemir'in eski hali herkesi şaşırtacak! Demet Özdemir kimdir? İşte ünlülerin yıllar içindeki değişimi

Demet Özdemir'in sevgilisi kadar hayatı da bir hayli merak ediliyor. Can Yaman ile aşk yaşadığı dedikodularının aslı henüz belli değilken Özdemir'in yıllar önceki hali magazin gündemine bomba gibi düştü. Peki, son zamanların popüler ismi haline gelen Demet Özdemir kimdir? Demet Özdemir'in eski halini görünce gözlerinize inanamayacaksınız. İşe ünlü isimlerin değişimi...