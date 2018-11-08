Demet Akalından Okan Kurt hakkında şok eden sözler: Özledim...

Demet Akalın'dan Okan Kurt hakkında şok eden sözler: Özledim...
Demet Akalın Eylül ayında Okan Kurt'la olan 6 yıllık evliliğini ani bir kararla sonlandırdı. Boşanmanın ardından ilk kez Okan Kurt ile ilgili açıklamada bulunan Demet Akalın, "özledim teninin kokusunu özledim" diyerek eski eşi Okan Kurt'a olan özleminden bahsetti. Bu sözlerin ardından 'Demet Akalın ile Okan Kurt yeniden barışacak mı?' soruları magazin gündeminde yerini aldı. İşte boşanma sonrası Demet Akalın'ın eski eşi Okan Kurt hakkında herkesi şaşırtan açıklamaları...
8 Kasım 2018 Perşembe, 15:53:30 Güncelleme: 16:23:57
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