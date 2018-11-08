Demet Akalın'dan Okan Kurt hakkında şok eden sözler: Özledim...

Demet Akalın Eylül ayında Okan Kurt'la olan 6 yıllık evliliğini ani bir kararla sonlandırdı. Boşanmanın ardından ilk kez Okan Kurt ile ilgili açıklamada bulunan Demet Akalın, "özledim teninin kokusunu özledim" diyerek eski eşi Okan Kurt'a olan özleminden bahsetti. Bu sözlerin ardından 'Demet Akalın ile Okan Kurt yeniden barışacak mı?' soruları magazin gündeminde yerini aldı. İşte boşanma sonrası Demet Akalın'ın eski eşi Okan Kurt hakkında herkesi şaşırtan açıklamaları...

8 Kasım 2018 Perşembe, 15:53:30 Güncelleme: 16:23:57
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Demet Akalından Okan Kurt hakkında şok eden sözler: Özledim...

Demet Akalın ile Okan Kurt 6,5 yıllık evliliklerini eylül ayında noktalamıştı. Demet Akalın boşanmanın ardından ilk kez tüm merak edilenleri bir magazin programının canlı yayınında anlattı.

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Demet Akalından Okan Kurt hakkında şok eden sözler: Özledim...

Asla 'bekarlık sultanlıktır' demiyorum. Çok bekar hayatı yaşamıyorum. Sadece bir gün Gülben ile dışarı çıktım. Dün de mesajlaştık, nereye gidelim oraya mı buraya mı en son sinemaya gittik.

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Demet Akalından Okan Kurt hakkında şok eden sözler: Özledim...

Kafa boşaltmak için kız arkadaşlarıma döndüm. Şuan iyiyim. İşten işe koşturduğum için.

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Demet Akalından Okan Kurt hakkında şok eden sözler: Özledim...

Bazı elbiselerimi Gülşah Saraçoğlu'na gönderip kısalttırdım. Zayıflayıp, toparlayınca kendimi iyi hissettim.

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Demet Akalından Okan Kurt hakkında şok eden sözler: Özledim...

2 gün Milano'daydım. Biraz alışveriş yaptım. İtalyanlar'a bir şey olmuş. Bunlarda bir yavaşlık, bir surat. Ben ülkemin gözünü seveyim.

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