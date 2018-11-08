Ahmet Kural Sılanın darp raporuna itiraz etti

SAVCILIĞA ÖZEL HASTANE HATIRLATMASI

Ahmet Kural, Sıla'nın verdiği ifadeye itiraz etti. Sanatçıyı darp etmediğini iddia eden Kural, Sıla'nın aldığı darp raporunun Adli Tıp Kurumu'ndan değil, olaydan iki gün sonra Maslak'taki özel bir hastaneden alındığını vurgulayıp iddia sahibine üç kritik soru yöneltti...