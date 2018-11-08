Ahmet Kural Sıla'nın darp raporuna itiraz etti

Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği iddiasıyla savcılığa ifade veren oyuncu Ahmet Kural, Sıla'nın şikayetine 3 noktada itiraz etti.

8 Kasım 2018 Perşembe, 07:18:41 Güncelleme: 07:26:18
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Ahmet Kural Sılanın darp raporuna itiraz etti

SAVCILIĞA ÖZEL HASTANE HATIRLATMASI
Ahmet Kural, Sıla'nın verdiği ifadeye itiraz etti. Sanatçıyı darp etmediğini iddia eden Kural, Sıla'nın aldığı darp raporunun Adli Tıp Kurumu'ndan değil, olaydan iki gün sonra Maslak'taki özel bir hastaneden alındığını vurgulayıp iddia sahibine üç kritik soru yöneltti...

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Ahmet Kural Sılanın darp raporuna itiraz etti

Darp raporunu neden Adli Tıp'tan değil, özel bir hastaneden aldı?

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Ahmet Kural Sılanın darp raporuna itiraz etti

Darp varsa neden 100 metre ilerideki karakola gitmedi?

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Ahmet Kural Sılanın darp raporuna itiraz etti

Madem şiddet gördü, başvuruyu neden olaydan iki gün sonra yaptı?

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Ahmet Kural Sılanın darp raporuna itiraz etti

NE OLMUŞTU?
Şarkıcı Sıla Gençoğlu, sevgilisi Ahmet Kural'ı kendisini darp ettiği gerekçesiyle savcılığa şikayet etmişti.

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