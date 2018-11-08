Ahmet Kural Sılanın darp raporuna itiraz etti

Ahmet Kural Sıla'nın darp raporuna itiraz etti
Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği iddiasıyla savcılığa ifade veren oyuncu Ahmet Kural, Sıla'nın şikayetine 3 noktada itiraz etti.
8 Kasım 2018 Perşembe, 07:18:41 Güncelleme: 07:26:18
SAVCILIĞA ÖZEL HASTANE HATIRLATMASI
Ahmet Kural, Sıla'nın verdiği ifadeye itiraz etti. Sanatçıyı darp etmediğini iddia eden Kural, Sıla'nın aldığı darp raporunun Adli Tıp Kurumu'ndan değil, olaydan iki gün sonra Maslak'taki özel bir hastaneden alındığını vurgulayıp iddia sahibine üç kritik soru yöneltti...
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