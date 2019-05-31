Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın eşi bakın kimmiş!

Arka Sokaklar dizisinde 13 sezondur Hüsnü Çoban karakterini canlandıran 53 yaşındaki Özgür Ozan, akıllara bu karakter ile yerleşti desek abartmış olmayız. Dizide Suat karakteri ile evli olan ama evlilikleri Suat'ın hayatını kaybetmesi ile son bulan Özgür Ozan'ın gerçek hayattaki eşi bambaşka biri. İşte başta Özgür Ozan'ın karısı olmak üzere ünlülerin eşleri.

31.05.2019 16:30 - Son Güncelleme: 31.05.2019 16:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





