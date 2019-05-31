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Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın eşi bakın kimmiş!

Arka Sokaklar dizisinde 13 sezondur Hüsnü Çoban karakterini canlandıran 53 yaşındaki Özgür Ozan, akıllara bu karakter ile yerleşti desek abartmış olmayız. Dizide Suat karakteri ile evli olan ama evlilikleri Suat'ın hayatını kaybetmesi ile son bulan Özgür Ozan'ın gerçek hayattaki eşi bambaşka biri. İşte başta Özgür Ozan'ın karısı olmak üzere ünlülerin eşleri.

31.05.2019 16:30 - Son Güncelleme: 31.05.2019 16:55
Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın eşi bakın kimmiş!

Oynadıkları projelerde bambaşka insanlarla görülüp yakıştırılıyorlar ama özel hayatlarında kalpleri başkalarıyla dolu. Onlardan biri de Özgür Ozan. Dizide Suat karakteri ile olan evliliği Suat'ın hayatını kaybetmesiyle biten Özgür Ozan'ın gerçek hayattaki büyük aşkı bambaşka biri. İşte ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri.

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın eşi bakın kimmiş!

Yasemin Conka ve eşi Tahir Conka.

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın eşi bakın kimmiş!

Fedon, yaklaşık 50 yıldır Eda Kalyoncu ile evli. Büyükada'da yaşayan çiftin iki tane yetişkin çocukları var.

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın eşi bakın kimmiş!

Ayhan - Zeynep Sicimoğlu

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın eşi bakın kimmiş!

Canan Karatay - Ali Başak Karatay

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