Demet Akalın'dan bomba Kaan Urgancıoğlu paylaşımı! Yargı'nın Ceylin'i bitti şimdiki hedef Savcı Ilgaz oldu: "Adını unutturacak kadar..."
Demet Akalın'ın Yargı paylaşımı olay! Daha önce Pınar Deniz'e laf atmıştı şimdi de Kaan Urgancıoğlu'na yaptığı yorumla dikkat çeken Demet Akalın sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Attığı her adımla gündeme gelmeyi başaran Demet Akalın, sosyal medyayı aktif kullanıyor. Hemen hemen her konu hakkında bir paylaşımda bulunan ve kimi zaman tepki çeken kimi zaman da haklı görülen Demet Akalın, Twitter sayfasından yaptığı paylaşımda Kaan Urgancıoğlu'nun canlandırdığı Ilgaz karakteriyle ilgili bakın neler söyledi.
17.10.2022 12:37 - Son Güncelleme: 17.10.2022 12:41
"ADINI UNUTTURACAK KADAR..."
Demet Akalın'dan bomba Kaan Urgancıoğlu paylaşımı! Yargı'nın Ceylin'i bitti şimdiki hedef Savcı Ilgaz oldu. Polemikler kraliçesinden bomba paylaşım geldi.
Geçtiğimiz aylarda Demet Akalın Twitter'dan ''Ceylin sen ruh hastası mısın? İki keyif aldık'' paylaşımı yapmıştı.
Demet Akalın bu kez de Twitter sayfasından yaptığı paylaşımda Kaan Urgancıoğlu'nun canlandırdığı Ilgaz karakteriyle ilgili, "Ilgaz savcının adını unutturacak kadar gerçek oynaması sinirlerim bozuldu" dedi ve "En İyi Erkek Oyuncu" etiketini de ekledi.