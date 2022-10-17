Demet Akalın'dan bomba Kaan Urgancıoğlu paylaşımı! Yargı'nın Ceylin'i bitti şimdiki hedef Savcı Ilgaz oldu: "Adını unutturacak kadar..."

Demet Akalın bu kez de Twitter sayfasından yaptığı paylaşımda Kaan Urgancıoğlu'nun canlandırdığı Ilgaz karakteriyle ilgili, "Ilgaz savcının adını unutturacak kadar gerçek oynaması sinirlerim bozuldu" dedi ve "En İyi Erkek Oyuncu" etiketini de ekledi.