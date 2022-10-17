İdo Tatlıses'in son halini görenler gözlerine inanamadı 'Yasemin nasıl izin verdin?' İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın düğününde...
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, geçtiğimiz günlerde 8 yıllık sevgilisi Levent Dörter ile nikah masasına oturdu. İdo Tatlıses, İbrahim Tatlıses, Yasemin Şefkatli ve Elif Ada Tatlıses'in de katıldığı düğünde Melek Zübeyde kardeşini yalnız bırakmadı. İbrahim Tatlıses'in Perihan Savaş ile birlikteliğinden dünyaya gelen Melek Zübeyde'nin son halini de kardeşinin eşi Yasemin Şefkatli'nin paylaşımlarında ortaya çıktı. Ancak o karelerde dikkat çeken başka bir detay daha vardı. O da İdo Tatlıses'in yeni imajı.
17.10.2022 12:55 - Son Güncelleme: 17.10.2022 12:55
KENDİ ELBİSESİNİ KENDİ TASARLADI
Düğünde üç farklı gelinlik giyen Dilan Çıtak Tatlıses'in törende tercih ettiği ilk elbisenin tasarımının kendisine ait olduğu öğrenildi.
ALTIN KEMER TAKTI
Daha önce gelini Yasemin Şefkatli'ye altın kemer hediye eden İbrahim Tatlıses, kızının düğününde de geleneği bozmadı.