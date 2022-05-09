Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'ye olay sözler: "Aleyna duymasın ama neymiş, önemli olan don değil şarkıymış..."

Trabzonspor'un şampiyonluk kutlaması o kadar coşku dolu oldu ki, Trabzon şehir merkezindeki kutlama, Belçika'da gerçekleştirilen ve Avrupa'nın en büyük müzik etkinliklerinden biri olarak kabul edilen Tomorrowland'i bile gölgede bıraktı ve 'Trabzonland' paylaşımları sosyal medyayı salladı. FIFA'nın resmi Twitter hesabı 100 binlerce kişinin telefonlarının ışığını yakarak katıldığı bu kutlamayı paylaştı.