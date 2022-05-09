Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'ye olay sözler: "Aleyna duymasın ama neymiş, önemli olan don değil şarkıymış..."
Demet Akalın'dan Trabzonspor kutlamaları sonrası Aleyna Tilki'ye bomba sözler geldi. Trabzonspor'un 2021-22 sezonunda ulaştığı şampiyonluk ses getirmeye devam ediyor. Şehir merkezinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen şampiyonluk kutlamalarındaki tekno parti büyük ses getirdi. Yaşananların ardından Demet Akalın, Kulüp şarkısı eşliğinde coşan taraftara, "Çağırsaydınız gelir canlı okurdum" diye seslendi. Akalın, bir takipçisinin sözlerine verdiği 'Aleyna Tilki' yanıtıyla dikkat çekti.
"ALEYNA DUYMASIN AMA NEYMİŞ, ÖNEMLİ OLAN DON DEĞİL ŞARKIYMIŞ..."
Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'ye olay sözler geldi.
Süper Lig'de Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da 38 yıllık hasret bitti. Dünyanın dört bir yanında şampiyonluğu sabaha kadar kutlayan Trabzonspor taraftarı büyük coşku yaşadı. Başta Trabzon olmak üzere tüm dünyada kutlamalar görülmeye değerdi.
Trabzonspor'un şampiyonluk kutlaması o kadar coşku dolu oldu ki, Trabzon şehir merkezindeki kutlama, Belçika'da gerçekleştirilen ve Avrupa'nın en büyük müzik etkinliklerinden biri olarak kabul edilen Tomorrowland'i bile gölgede bıraktı ve 'Trabzonland' paylaşımları sosyal medyayı salladı. FIFA'nın resmi Twitter hesabı 100 binlerce kişinin telefonlarının ışığını yakarak katıldığı bu kutlamayı paylaştı.
Kutlamalar sanat dünyasında da görkemliydi. 'Kulüp' şarkısı eşliğinde coşan Trabzon taraftarı için Demet Akalın, "Çağırsaydınız gelir canlı okurdum. Rahmetli dedem Trabzonspor'un büyük fanatiğiydi. Şampiyonluk dedem için gelsin" dedi.
Bir takipçisinden gelen yorum verdiği yanıtla dikkat çeken Demet Akalın, Aleyna Tilki'ye göndermede bulundu.
Akalın Aleyna Tilki'ye, gönderme yaparak yanıt veren Akalın, "Hahhaha adamlar beni dünya starı yapacak şaka mısın? Aleyna duymasın hayal kuruyor ama ben oturduğum yerden Fifadayım. Neymiş önemli olan don değil şarkıymış" dedi.