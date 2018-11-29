Demet Akalın ve Okan Kurt barıştı mı? Okan Kurt Demet Akalın hakkında neler söyledi?

Okan Kurt ile Demet Akalın, geçtiğimiz Eylül ayında 6 yıllık evliliklerini, evlerine gelen hacizle birlikte sonlandırma kararı almışlardı. Demet Akalın ile Okan Kurt çiftinden beklenen haber geldi. Bir süredir haklarında çıkan barıştılar haberlerinin ardından bombayı kızları Hira Kurt patlattı. Çiftin küçük kızları Hira Kurtsosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Annem ile babam tatilde, bana oyuncak alınca gelecekler" dedi. Hira'nın paylaşımı üzerine Demet Akalın'ın yaptığı yorum, sosyal medya kullanıcılarına 'barıştılar' dedirtti. Konuyla ilgili Okan Kurt'tan açıklama geldi. İşte Demet Akalın ile Okan Kurt barıştı mı sorunuzun cevabı...

29 Kasım 2018 Perşembe, 14:05:45 Güncelleme: 14:29:58
Demet Akalın ve Okan Kurt barıştı mı? Okan Kurt barışma haberlerine tek tek anlattı

HİRA KURT BOMBAYI PATLATTI

Eylül ayında 6 yıllık ilişkilerinin bitirerek, hayranlarını üzen Demet Akalın ve Okan Kurt çifti barıştı.Barışma haberi ise küçük kızları Hira Kurt'tan geldi.

Demet Akalın ve Okan Kurt barıştı mı? Okan Kurt barışma haberlerine tek tek anlattı

Hira sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Annem babam tatile gitti. Havaalanındalar bana oyuncak alınca gelecekler." dedi.

Demet Akalın ve Okan Kurt barıştı mı? Okan Kurt barışma haberlerine tek tek anlattı

Bu mesaj ünlü çiftin barıştığı yönünde yorumlanırken, kızının bu mesajını gören Demet Akalın, "Patlatmış Hira'ya bak." dedi.

Demet Akalın ve Okan Kurt barıştı mı? Okan Kurt barışma haberlerine tek tek anlattı

DEMET AKALIN İLE OKAN KURT BARIŞTI MI?

Bir kanalın magazin programına telefonla bağlanan Okan Kurt, 'Barışmak için gittik Paris'e barıştık' dedi.

İşte Okan Kurt'un açıklamalarından satır başları...

Demet Akalın ve Okan Kurt barıştı mı? Okan Kurt barışma haberlerine tek tek anlattı

OKAN KURT AÇIKLADI

"Hala barışmaya çalışıyorum. Elimden gelen bütün sürprizleri, jestleri yapamaya çalışıyorum. Paris'e de 'hani orada daha rahat ederiz' diye gittik."

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