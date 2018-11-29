Demet Akalın ve Okan Kurt barıştı mı? Okan Kurt Demet Akalın hakkında neler söyledi?

Okan Kurt ile Demet Akalın, geçtiğimiz Eylül ayında 6 yıllık evliliklerini, evlerine gelen hacizle birlikte sonlandırma kararı almışlardı. Demet Akalın ile Okan Kurt çiftinden beklenen haber geldi. Bir süredir haklarında çıkan barıştılar haberlerinin ardından bombayı kızları Hira Kurt patlattı. Çiftin küçük kızları Hira Kurtsosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Annem ile babam tatilde, bana oyuncak alınca gelecekler" dedi. Hira'nın paylaşımı üzerine Demet Akalın'ın yaptığı yorum, sosyal medya kullanıcılarına 'barıştılar' dedirtti. Konuyla ilgili Okan Kurt'tan açıklama geldi. İşte Demet Akalın ile Okan Kurt barıştı mı sorunuzun cevabı...

29 Kasım 2018 Perşembe, 14:05:45 Güncelleme: 14:29:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





