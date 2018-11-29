Ahmet Hakan ile adı anılan Asena Atalayın estetiksiz hali olay (Ünlülerin estetiksiz halleri)

Ahmet Hakan ile adı anılan Asena Atalay'ın estetiksiz hali olay (Ünlülerin estetiksiz halleri)
Türkiye günlerdir bu aşkı konuşuyor. 51 yaşındaki gazeteci Ahmet Hakan'ın, Caner Erkin'in eski eşi 29 yaşındaki Asena Atalay ile aşk yaşadığı iddia edildi. Konu hakkında çiftten bi yanıt gelmedi. Ancak akıllara Asena Atalay'ın bir zamanlar magazin gündemine damga vuran olayları geldi. Bunların başında da Asena Atalay'ın estetikiz hali yer alıyor. Asena Atalay'ın estetiksiz hali görenlerin ağzını açık bırakacak cinsten. İşte ünlülerin estetiksiz halleri.
Hayatlarımıza futbolcu Caner Erkin'in eşi olarak girdi Asena Atalay. Olay yaratan tavırları, kendi özgü tarzı derken magazin gündemi oldukça meşgul eden bir isim oldu her zaman. Berkay ile bir alışveriş merkezinin bebek odasında yakalanması, Caner Erkin ile olan çalkantılı boşanma davası derken hala adından söz ettiriyor.
AHMET HAKAN İLE AŞK MI YAŞIYOR?
Asena Atalay'ın adı şu sıralar büyük bir aşk bombası ile gündemde. Asena Atalay'ın, gazeteci Ahmet Hakan ile aşk yaşadığı iddia edildi. İddialara göre Asena Atalay ile Ahmet Hakan, Barcelona'ya gitti. İkiliden hala iddialara yanıt gelmedi. Çiftin aşk iddiaları bir yana dursun Asena Atalay'ın yeniden gündeme gelmesi akıllara olay yaratan estetiksiz fotoğraflarını getirdi.