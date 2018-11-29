Ahmet Hakan ile adı anılan Asena Atalayın estetiksiz hali olay (Ünlülerin estetiksiz halleri)

Hayatlarımıza futbolcu Caner Erkin'in eşi olarak girdi Asena Atalay. Olay yaratan tavırları, kendi özgü tarzı derken magazin gündemi oldukça meşgul eden bir isim oldu her zaman. Berkay ile bir alışveriş merkezinin bebek odasında yakalanması, Caner Erkin ile olan çalkantılı boşanma davası derken hala adından söz ettiriyor.