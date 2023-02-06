Demet Akalın, Seren Serengil, Volkan Demirel ve Bircan Bali'nin gözyaşları! Deprem sonrası kahreden haberler: Kimisinin kuzeni kimisinin sevgilisinin ailesi...
Demet Akalın, Seren Serengil, Volkan Demirel ve Bircan Bali'nin gözyaşları! Deprem sonrası kahreden haberler geliyor. Ünlüler dünyasından da acı haberler gelmeye başladı. Kimisinin kuzeni kimisinin sevgilisinin ailesi, kimisinin kendi ailesi ya da arkadaşları derken ünlüerden de depram paylaşımları gelmeye başladı. Demet Akalın'ın iki kuzeni, Seren Serengil'in sevgilisi Thoma'nın ailesi, Melisa Aslı Pamuk'un ailesi, Bircan Bali'nin arkadaşları ve ailesi derken Volkan Demirel'den gelen, "Allah rızası için yardım edin" sözleri de yürek sızlattı.
Demet Akalın, Seren Serengil, Volkan Demirel ve Bircan Bali'nin gözyaşları! Deprem sonrası kahreden haberler geliyor... Kimisinin kuzeni kimisinin sevgilisinin ailesi...
Deprem hem Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır'ı etkilerken bu illerde birçok bina yıkldı ve çok sayıda vatandaş göçük altında kaldı. Devletin tüm imkanları seferber edilirken şiddetli artçılar Kahramanmaraş başta olmak üzere birçok ilde yıkıma devam etti.
Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş depremi sonrası paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Melisa Aslı Kapmuk, Demet Akalın, Bircan Bali ve Volkan Demirel'den sonra Seren Serengil'in erkek arkadaşı Mustafa Tohma da paylaşım yaptı.
Melisa Aslı Pamuk, Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7.4 şiddetindeki deprem sonrası Hatay, Antakya'da bulunan vatandaşlardan yardım istedi. Anneannesinin yürüyemediğini vurgulayan güzel oyuncu, yaşlı kadının, teyzesi ile binada mahsur kaldığını sözlerine ekledi. Melisa Aslı Pamuk apartmanın ne durumda olduğunu ise bilmediklerini ifade etti.