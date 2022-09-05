Demet Akalın sahneye çıkarken yere kapaklandı eşi Okan Kurt koştu pansuman yaptı! Demet: "Uşak gazisiyim"

Çok sayıda vatandaşla fotoğraf da çektiren Pop Yıldızı Akalın sahneye yürüdüğü esnada ayağı takılarak yere düştü. Güvenliklerin hızlı müdahalesiyle hemen yerden kaldırılan şarkıcıya sahneye çıktığı anda yaralandığı bacağına eşi Okan Kurt pansuman yaptı.