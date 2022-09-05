Demet Akalın sahneye çıkarken yere kapaklandı eşi Okan Kurt koştu pansuman yaptı! Demet: "Uşak gazisiyim"
Demet Akalın sahneye çıkarken yere kapaklandı eşi Okan Kurt koştu pansuman yaptı! Son dönemde açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Demet Akalın bu kez sahneye yürürken düştü. Konser sırasında dinleyicilerin yanına inen ünlü şarkıcı, tekrar sahneye dönmek istediği sırada ayağı takılınca yere kapaklandı. Eşi tarafından ayağına pansuman yapılan Demet Akalın, "Uşak gazisiyim" dedi. Akalın'a ilk yardım eden kişi ise eşi Okan Kurt oldu.
05.09.2022 11:35 - Son Güncelleme: 05.09.2022 11:42
Uşak'ın kurtuluşunun 100. yılı için Uşak'ta sahne alan Demet Akalın, şarkı söylemek için sahneden inip geri çıkmak istediği sırada ayağı takılarak yere düştü.
Uşak'ta konser veren Demet Akalın düştü - Video
En sevilen şarkılarını seslendiren Demet Akalın sahneden inip vatandaşların yanına giderek şarkılarına orada devam etti.
Sonrasında konserine devam eden Akalın, şarkılarının ardından yaptığı konuşmada "Uşak gazisi oldum" dedi.
Uşak'ta konser veren Demet Akalın düştü - Video