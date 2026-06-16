AİLE DOSTLUĞU ÇOCUKLARLA BÜYÜYOR

Alişan ve Buse Varol çiftinin 2019 doğumlu 7 yaşındaki oğulları Burak ile 5 yaşındaki kızları Eliz, doğum günlerinden özel davetlere kadar her anlarında Demet Akalın'ı yanlarında görüyor. Karşılıklı sıcak sevgi bağının bir göstergesi olan bu son video, ikilinin geçmişte yaşadığı tüm kırgınlıkları geride bıraktığının ve çocukların da bu dostluğun neşesi olduğunun en net kanıtı oldu.