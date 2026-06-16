Demet Akalın kamerayı açıp o anları kaydetti! Alişan'ın kızı Eliz’den güldüren Okan Kurt sorusu: “Senin niye yok”
Türk müziğinin iki köklü dostu Alişan ve Demet Akalın cephesinden yüzleri güldüren bir sosyal medya paylaşımı geldi. Alişan'ın Buse Varol ile evliliğinden dünyaya gelen 5 yaşındaki kızı Eliz Tektaş'ın, Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'un kaslarıyla ilgili babasına sorduğu soru dijital dünyayı salladı. O kahkaha dolu anları Demet Akalın anında Instagram hesabından yayınladı.
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