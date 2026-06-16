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Demet Akalın kamerayı açıp o anları kaydetti! Alişan'ın kızı Eliz’den güldüren Okan Kurt sorusu: “Senin niye yok”

Türk müziğinin iki köklü dostu Alişan ve Demet Akalın cephesinden yüzleri güldüren bir sosyal medya paylaşımı geldi. Alişan'ın Buse Varol ile evliliğinden dünyaya gelen 5 yaşındaki kızı Eliz Tektaş'ın, Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'un kaslarıyla ilgili babasına sorduğu soru dijital dünyayı salladı. O kahkaha dolu anları Demet Akalın anında Instagram hesabından yayınladı.

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Demet Akalın ile Alişan’dan kahkahaya boğan paylaşım

Türk müzik camiasında uzun yıllara dayanan, inişli çıkışlı adımlarla ilerlese de kopmayan Alişan ile Demet Akalın dostluğu, bu kez çocukların dahil olduğu neşeli bir paylaşımla gündeme geldi.

Demet Akalın’ın paylaştığı video viral oldu

İki ünlü ismin yalnızca televizyon dünyasındaki partnerlikleri değil, aile hayatlarındaki samimiyetleri de biliniyor. Özellikle Alişan'ın çocukları Burak ve Eliz'in, Demet Akalın ve eşi Okan Kurt ile kurduğu sıcak bağ sık sık sosyal medya paylaşımlarına yansıyor. Bunun son örneği ise dijital dünyada adeta viral oldu.

Eliz Tektaş sorduğu soruyla babasını adeta köşeye sıkıştırdı

Şarkıcı Alişan ile oyuncu Buse Varol çiftinin 6 Şubat 2021 yılında dünyaya gelen ve şu an 5 yaşında olan kızları Eliz Tektaş, sorduğu soruyla babasını adeta köşeye sıkıştırdı.

Eliz’den yüzleri gülümseten soru

Demet Akalın, Alişan ve Okan Kurt'un bir araya geldiği yemek masasında geçen o diyalog, Akalın'ın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

’Baba sen Okan Kurt’tan güçlü müsün?’

"BABA SEN OKAN KURT'TAN GÜÇLÜ MÜSÜN?"

Demet Akalın'ın Instagram hesabından "Eliz'im ya" notuyla paylaştığı ve Alişan'ın da kendi sayfasına taşıdığı videoda, Alişan kızının sabah kahvaltısında kendisine sorduğu soruyu kahkahalarla şu sözlerle deşifre etti.

Alişan’a kızı Eliz’den kas sorusu

İşte videoda geçen o eğlenceli diyalog:

Demet Akalın: "Ne dedi, bir daha söyle?"

Alişan: "Eliz'le kahvaltı yaparken; 'Baba sen Okan Kurt'tan güçlü müsün?' dedi. 'Niye' dedim. 'Onun diyor buralarda kası var ya, senin niye yok?' diyor."

Video Oynatma İkonu Alişan'ın kızı Eliz'den Okan Kurt'un kaslarına olay soru!
Okan Kurt ve Demet Akalın kahkahalara boğuldu

Alişan'ın kızının bu masum ama komik gözlemini anlatması üzerine masada bulunan Okan Kurt ve Demet Akalın kahkahalara boğuldu.

Alişan kendi kaslarını göstererek örnek verdi

Alişan'ın kendi kaslarını göstererek duruma gülmesi ve masadaki neşeli atmosfer, videoyu izleyen binlerce sosyal medya kullanıcısının da büyük ilgisini çekti.

Aile dostluğu çocuklarla büyüyor

AİLE DOSTLUĞU ÇOCUKLARLA BÜYÜYOR

Alişan ve Buse Varol çiftinin 2019 doğumlu 7 yaşındaki oğulları Burak ile 5 yaşındaki kızları Eliz, doğum günlerinden özel davetlere kadar her anlarında Demet Akalın'ı yanlarında görüyor. Karşılıklı sıcak sevgi bağının bir göstergesi olan bu son video, ikilinin geçmişte yaşadığı tüm kırgınlıkları geride bıraktığının ve çocukların da bu dostluğun neşesi olduğunun en net kanıtı oldu.

Alişan hakkında merak edilenler

MERAK EDİLENLER

Alişan'ın kızı Eliz kaç yaşındadır?

Alişan ve Buse Varol çiftinin kızları Eliz Tektaş, 6 Şubat 2021 doğumlu olup 2026 yılı itibarıyla 5 yaşındadır.

Bu eğlenceli videoyu ilk kim paylaştı?

Videoyu o anları cep telefonuyla kaydeden Demet Akalın, "Eliz'im ya" notuyla Instagram hesabında yayınlamış, ardından Alişan da kendi profiline eklemiştir.

Alişan'ın kaç çocuğu var ve isimleri nelerdir?

Alişan ve Buse Varol çiftinin Burak (7) adında bir oğulları ve Eliz (5) adında bir kızları olmak üzere iki çocukları vardır.


*Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır.

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