Demet Akalın mavi bikinisiyle cesurca paylaştı ortalık sallandı! Eşi Okan Kurt'un şortunu beğenmeyip "Minik bu ne ben de tanga giyeceğim" demişti
Sosyal medya paylaşımları, açıklamaları derken attığı her adımla adından söz ettiren Demet Akalın 2012 - 2018 yılları arasında evli kaldığı eşi Okan Kurt'tan Hira adında bir kız evlat dünyaya getirdi. Şimdilerde aile saadetinin tadını çıkaran Demet Akalın, ailesiyle birlikte tatilde. Daha önce eşi Okan Kurt'un şortunu beğenmeyip "Minik bu ne ya ben de tanga giyeceğim" diyen Akalın, mavi bikinili paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.
17.06.2023 16:48 - Son Güncelleme: 17.06.2023 16:48
Demet Akalın Okan Kurt ile 2012- 2018 yılları arasında evli kalmıştı. İkili boşandıktan kısa bir süre sonra yeniden aynı evi paylaşmaya başlamıştı.
Şimdilerde aile saadetinin tadını çıkaran Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde havuz başı paylaşımında Okan Kurt'u diline dolamıştı.