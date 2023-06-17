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Haberler Magazin Demet Akalın mavi bikinisiyle cesurca paylaştı ortalık sallandı! Eşi Okan Kurt'un şortunu beğenmeyip "Minik bu ne ben de tanga giyeceğim" demişti

Demet Akalın mavi bikinisiyle cesurca paylaştı ortalık sallandı! Eşi Okan Kurt'un şortunu beğenmeyip "Minik bu ne ben de tanga giyeceğim" demişti

Sosyal medya paylaşımları, açıklamaları derken attığı her adımla adından söz ettiren Demet Akalın 2012 - 2018 yılları arasında evli kaldığı eşi Okan Kurt'tan Hira adında bir kız evlat dünyaya getirdi. Şimdilerde aile saadetinin tadını çıkaran Demet Akalın, ailesiyle birlikte tatilde. Daha önce eşi Okan Kurt'un şortunu beğenmeyip "Minik bu ne ya ben de tanga giyeceğim" diyen Akalın, mavi bikinili paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.

17.06.2023 16:48 - Son Güncelleme: 17.06.2023 16:48
Demet Akalın mavi bikinisiyle cesurca paylaştı ortalık sallandı! Eşi Okan Kurt’un şortunu beğenmeyip Minik bu ne ben de tanga giyeceğim demişti

Demet Akalın bikinili paylaşım yaptı sosyal medya sallandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Demet Akalın mavi bikinisiyle cesurca paylaştı ortalık sallandı! Eşi Okan Kurt’un şortunu beğenmeyip Minik bu ne ben de tanga giyeceğim demişti

Demet Akalın Okan Kurt ile 2012- 2018 yılları arasında evli kalmıştı. İkili boşandıktan kısa bir süre sonra yeniden aynı evi paylaşmaya başlamıştı.

Demet Akalın mavi bikinisiyle cesurca paylaştı ortalık sallandı! Eşi Okan Kurt’un şortunu beğenmeyip Minik bu ne ben de tanga giyeceğim demişti

Şimdilerde aile saadetinin tadını çıkaran Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde havuz başı paylaşımında Okan Kurt'u diline dolamıştı.

Demet Akalın mavi bikinisiyle cesurca paylaştı ortalık sallandı! Eşi Okan Kurt’un şortunu beğenmeyip Minik bu ne ben de tanga giyeceğim demişti

"MİNİK BU NE YA"

Okan Kurt'un şortunu beğenmeyen Demet Akalın şu ifadeleri kullanmıştı.

Demet Akalın mavi bikinisiyle cesurca paylaştı ortalık sallandı! Eşi Okan Kurt’un şortunu beğenmeyip Minik bu ne ben de tanga giyeceğim demişti

Bu ne? Bu nasıl mayo minik ya? Ben de tanga giyeceğim

Akalın şimdi de Bodrum tatilinden yaptığı bikinili paylaşımıyla magazin gündemine bomba gibi düştü.

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