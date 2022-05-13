Demet Akalın - Aleyna Tilki polemiği tırmanıyor ortalık iyice karıştı! ’Önemli olan don değil şarkı’ demişti, ikili birbirine girdi

"ARTIK SEVGİM YOK"

Aleyna Tilki, Akalın'ın bu sözlerine Twitter sayfasından "Dünya starlığını şampiyonlukta şarkı çalması zannedenler spotify GLOBAL'in sayfasından ilk İngilizce röportajımı izleyebilirler. Bunu yapan ilk Türk olduğum için çok mutluyum beni destekleyenlere teşekkür ederim. Desteklemeyenlere de saygım sonsuz ama artık sevgim yok" mesajını paylaştı.