Demet Akalın - Aleyna Tilki polemiği tırmanıyor ortalık iyice karıştı! 'Önemli olan don değil şarkı' demişti, ikili birbirine girdi
Demet Akalın - Aleyna Tilki polemiği tırmanıyor! 'Önemli olan don değil şarkı' demişti Demet Akalın Aleyna Tilki'ye... Genç şarkıcı Tilki, Demet Akalın'ın kendisine gönderme yapmasını pas geçmedi, verdiği yanıtla ortalık karıştı. Aleyna Tilki aldığı yanıttan sonra "Size cevap verdiğimde karşılığında seviyenin düşeceğini tahmin etmeliydim" deyince olay oldu. İşte Demet Akalın ile Aleyna Tilki polemiğinde yaşananlar...
POLEMİK TIRMANIYOR!
Aleyna Tilki'ye, 'Önemli olan don değil şarkı' demişti Demet Akalın... İkili birbirine girdi.
trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasında 'Kulüp' şarkısı eşliğinde coşan Trabzon taraftarı için Demet Akalın, "Çağırsaydınız gelir canlı okurdum.
Rahmetli dedem Trabzonspor'un büyük fanatiğiydi. Şampiyonluk dedem için gelsin" dedi.
Bir takipçisinden gelen yorum verdiği yanıtla dikkat çeken Demet Akalın, Aleyna Tilki'ye göndermede bulundu.
"ALEYNA DUYMASIN AMA NEYMİŞ, ÖNEMLİ OLAN DON DEĞİL ŞARKIYMIŞ..."
Akalın, Aleyna Tilki'ye, gönderme yaparak yanıt veren Akalın, "Hahhaha adamlar beni dünya starı yapacak şaka mısın? Aleyna duymasın hayal kuruyor ama ben oturduğum yerden Fifadayım. Neymiş önemli olan don değil şarkıymış" dedi.
"ARTIK SEVGİM YOK"
Aleyna Tilki, Akalın'ın bu sözlerine Twitter sayfasından "Dünya starlığını şampiyonlukta şarkı çalması zannedenler spotify GLOBAL'in sayfasından ilk İngilizce röportajımı izleyebilirler. Bunu yapan ilk Türk olduğum için çok mutluyum beni destekleyenlere teşekkür ederim. Desteklemeyenlere de saygım sonsuz ama artık sevgim yok" mesajını paylaştı.
"TEK RAKİBİN MUSTAFA TOPALOĞLU"
Demet Akalın ise bu yanıt sonrası Tilki'ye "Tek rakibin Mustafa Topaloğlu, uzay starlığı. Sakin ol şampiyon FİFA'ya söyleriz seni de paylaşır" dedi.
"SEVİYENİN DÜŞECEĞİNİ TAHMİN ETMELİYDİM"
Aleyna Tilki bu yanıtı da pas geçmedi ve Akalın'a "Şu anki kazancımla lüks bir hayat yaşamaktansa, yıllardır yalnız başıma yurt dışında çalışıyorum. Gençlere yol açmak yerine onların hayallerini baltalama isteğinize üzüldüm. Size cevap verdiğimde karşılığında seviyenin düşeceğini tahmin etmeliydim. Takipçilerimden özür dilerim" dedi.